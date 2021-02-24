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Medya Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat'ın soyadı ne?
Medya

Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat'ın soyadı ne?

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat’ın evinde yangın çıkmasıyla gündeme geldi. Beylikdüzü'nde dün saat 15.00 sıralarında ünlü şarkıcı Çılgın Sedat'ın 3 katlı evinde yangın çıkmıştı. Haberin ardından Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat'ın soyadı ne? gibi detaylar merak kazandı. İşte Çılgın Sedat hakkında merak edilenler...

Yeniakit Publisher
2021-02-24 18:11:00 -
Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat'ın soyadı ne?

Şarkıcı Çılgın Sedat'ın evinde yangın çıktı. Ünlü sanatçının Beylikdüzü'nde bulunan ve ailesiyle birlikte yaşadığı villasında yangın çıkarken, Çılgın Sedat bu durumu gözyaşlarıyla izledi ve "Hiçbir şeyim kalmamış" dedi. Peki, Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat'ın soyadı ne?

Çılgın Sedat kimdir?

2005 yılında Özlem Kapurtu ile evlenen ve iki çocuğu bulunan Çılgın Sedat, gerçek adı Sedat Kapurtu'dur.

Sedat Kapurtu (d. 1 Kasım 1973, İstanbul), bilinen sahne adıyla Çılgın Sedat, Türk şarkıcı.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir.

Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da oynamaktadır.

Tekvando, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemi.

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