Çilekte kök çürüklüğü gören hayal kırıklığı yaşamasın! Herkesin izlediği bu noktada rengi rahat gözlenir

Çilekte Kök Çürüklüğü. Kırmızı öz çürüklüğü, Verticillium solgunluğu, siyah kök çürüklüğü ve nematod enfeksiyonu önemli kök hastalıklarıdır. Kökler dikine kesildiğinde kırmızı renkte öz oluşumu daha rahat gözlenebilmektedir. Bu noktada köklerin rengi kahverengi veya siyaha döner, kabuk kolayca soyulur.

Kırmızı öz çürüklüğü, Verticillium solgunluğu, siyah kök çürüklüğü ve nematod enfeksiyonu önemli kök hastalıklarıdır. Özellikle kırmızı öz çürüklüğü ve Verticillium solgunluğu fungusların neden olduğu hastalıklardır. Çilek fidesinde siyah kök çürüklüğünün nedeni tam olarak bilinmemekle beraber, toprak fungusları (Rhizoctonia ve Fusarium), nematodlar, kış zararı, gübre yanıklığı, herbisit zararı, kuraklık gibi bazı etmenlerin bu hastalığın nedeni olabileceği belirtilerdir. Ayrıca nematodların en çok bilinen zararı beslenmek için köklere giren iki tipin neden olduğu zararlardır.

Çilekte Kök Çürüklüğü. Toprak kaynaklı olan Phytophthora fragariae fungusunun neden olduğu bir hastalık çeşididir. Dolayısıyla çoğu ticari çilek fidesi çeşidi bu hastalığa karşı hassas bir çeşittir. Çünkü hastalık serin hava şartları altında suya doymuş ağır killi topraklarda çok zararlı olur. Kış mevsiminin son dönemleri ve ilkbahar süresince bitkilere musallat olur. Kırmızı öz çürüklüğü etmeni olan fungusun toprakta 13 yıl canlı kalabileceği belirlenmiştir. Güneye bakan toprakta yaşamını sürdürememektedir. Diğer tüm topraklarda yaşamını kolaylıkla sürdürebilmektedir.

Kırmızı öz çürüklüğü bulaşan bitkilerde kök uçlarından itibaren kararmaya başlar. Kararma kökün ucundan sonuna kadar gelişebilmektedir. Kökler dikine kesildiğinde kırmızı renkte öz oluşumu daha rahat gözlenebilmektedir.

Siyah kök çürüklüğü benzeri belirtiler gösteren bazı kök hastalıkları için kullanılan genel bir isimdir. Hatta siyah kök çürüklüğünün etmeni tam olarak bilinmemektedir. Ayrıca zarar görmüş bitkiler arazide çeşitli yerlere yayılmış olabileceği gibi bir yerde kümelenmişte olabilmektedir. Bununla beraber siyah kök çürüklüğü ortaya çıkan çilek bitkisinin kök profili baştan aşağıya siyah renk alabilmektedir.

Çilek fidesi kök çürüklüğü hastalığının oluşumunda yapılan araştırmalar sonucunda birden fazla organizma türünün etkili olduğu belirlenmiştir. Ancak bazı bölgelerde bir hastalık etmenine çeşit, gelişme periyodu, izolasyon yapılan bitkinin kök kısmı, toprak ve iklim koşulları esas olmak üzere daha sık rastlamakta mümkündür. Çilekte beslenmeyi sağlayan saçak kökler 02 azlığına çok duyarlıdır. Toprakta uzun süreli su birikimi sonucu bu kökler ölürler. Bu köklerin yerine kısa kalın yeni kökçükler oluşur ki bunlar 02 azlığına daha toleranslıdır. Kil içeriği fazla topraklarda bu tür zararlanmalar daha fazla olacağı için hastalık daha yaygındır.

Çilekte kök çürüklüğü, aşırı nem, kötü drenaj ve mantar etkenlerinden kaynaklanır. Kontrol için taç yaprak ve kök boğazı bölgesi incelenmelidir. Bu noktada köklerin rengi kahverengi veya siyaha döner, kabuk kolayca soyulur. Erken fark edilirse bitki kurtarılabilir.

KISA BİLGİ: kök çürüklüğü (Phytophthora, Fusarium veya siyah kök çürüklüğü) genellikle aşırı sulama, kötü drenaj ve ağır topraklardan kaynaklanır. Erken fark edildiğinde sulama düzenlenerek, hastalıklı kısımlar temizlenip uygun fungisitler veya bi̇tkisel destek ürünleri kullanılarak bitkiler kurtarılabilir; tamamen çürüyenler ise sökülüp toprak dezenfekte edilmelidir.

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