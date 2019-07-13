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Çileğe karabiber serpilince olanlara inanamayacaksınız

Birçok gurme şefe göre çileğin yeni ve en iyi arkadaşı karabiber. Çileğin üzerine karabiber de serpilir mi? diyeceksiniz belki. İşte bu haber olağan üstü dönüşümü anlatıyor.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:51
Çileğe karabiber serpilince olanlara inanamayacaksınız

Birçok gurme şefe göre çileğin yeni ve en iyi arkadaşı karabiber dir. Karabiberin buradaki asıl görevi, tuzun ete yaptığı gibi, çileğin lezzetini açığa çıkarmak. Yani çileğe karabiber eklerseniz, tadını tatlıya çevirir.

Karabiber çieleğe neden böyle etki yapıyor?

En olgun çilekler bile biraz ekşidir. Karabiber, zıtlık oluşturarak çileğin tadını eşitliyor. Limon, greyfurt gibi ekşi meyveler ise böyle bir kullanım için uygun değildir.

Hazırlanışı

Çileği ortadan ikiye bölün. Üzerine biraz karabiber öğütün ve o şekilde yiyin. Daha değişik bir tarif isterseniz, karabiberli çilek reçeli, veya dondurma yapabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 12:51
  1. Çilek
  2. Karabiber
  3. sağlıklı yaşam
  4. limon
  5. greyfurt
  6. ekşi meyveler

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