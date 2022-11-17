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Gündem Çile erken başladı! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı
Gündem

Çile erken başladı! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Van-Bahçesaray karayolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde kar yağışı etkili oluyor. Bölgedeki kar kalınlığı şuanda 15 santimetreye kadar ulaştı.

Yeniakit Publisher
2022-11-17 17:58:00 -
Çile erken başladı! Kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Van-Bahçesaray yolundaki Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı, yer yer 15 santimetreye ulaştı. Kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. 4-5 Şubat 2020'de meydana gelen 2 ayrı çığ faciasında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin ise yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray yolu, 2 yıldır çığ riskinin olduğu zamanlarda ulaşıma kapatılıyor.

Sisin de etkili olduğu kara yolunda kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler, zor anlar yaşadıklarını belirtti.

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Yorumlar

FATİH GÜNAYDIN

ÇİLE NE DEMEK? UYGUN MU ACABA

Harun raşit öz

bu çile değil Allah ın bir lütfudur lütfen manşetlerinize dikkat edilmesi lazım
TÜM YORUMLARA GİT ( 10 )
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