Çıldır’da ilk defa korona tespit edildi

Ardahan Çıldır ilçesinde ilk defa korona virüs tespit edildi.

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa süre içerisinde dünyaya yayılarak etkisi altına alan Covid-19 virüsü şimdiye kadar yaklaşık 4 milyon insanın hayatını kaybetmesine sebep oldu.

11 Mart itibari ile ülkemizde görülmeye başlayan ve bir çok önlem alınması ile birlikte yayılmaların önüne geçilme hedeflendi. ülkemizde görüldüğü günden itibaren bir çok ilde vaka tespit edilmesine karşılık. Çıldır ilçesinde herhangi bir vaka tespit edilmemişti.

Korona tedbirlerine riayet ederek yaşamını devam ettiren ilçe halkı sosyal mesafe kuralına uyarak 81 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına girdi.

Yurt dışından Akdarı köyüne gelen bir vatandaşta yapılan test sonucu pozitif olarak belirlendi. Testin pozitif çıkması ile birlikte vatandaş tedavi altına alınırken ailesi de karantinaya alındı. Şahısın kimlerle temas kurduğu yönünde incelermeler başlatılması üzerine Akdarı köyünde sıkı tedbirler alınmaya başladı.

11 Mart tarihinden beri Çıldır’da ilk defa vaka tespit edilmiş oldu.