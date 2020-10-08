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Ekonomi Çıldıracaklar! Türkiye'den doğal gaz sonrası petrol hamlesi
Ekonomi

Çıldıracaklar! Türkiye'den doğal gaz sonrası petrol hamlesi

Türkiye Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin ardından petrol aramalarına da hız verdi. Petrol aramaları için 4 ilde ruhsat verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 10:42:00 -
Çıldıracaklar! Türkiye'den doğal gaz sonrası petrol hamlesi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü’nün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TP) petrol arama ruhsatı verilmesi ile ilgili kararları, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Samsun, Sinop, Amasya ve Çorum...

Buna göre, TP'ye Samsun, Sinop, Amasya ve Çorum'da, birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı verildi.Yüz ölçümleri 58 bin 350 hektarla 58 bin 580 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar, 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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Yorumlar

Kim olduğum çoğ mu önemli

Dostlar inanın biz bazı konularda çok saçma işler yapıyoruz. Hiç gereği yok. Bize zaman kaybettiriyorlar. Bilinçli yapıyorlar. Oyalıyorlar. Bakın hiiiç uzağa gitmeye gerek yok. Size çok özet bir şey arz edeceğim. PKK, DEAŞ, FETÖ, YPG-PYD, DHKP-C... Bunların hepsinin koordinatörü, finansörü, kullanıp atanı aynı şeytani el. İşte bu. Gezicilerin, eylemcilerin arkasında da bunlar var. Sisi'nin, Esed'in arkasında da bunlar var. Yunanistan'ın, Ermenistan'ın arakasında da bunlar var. Suud’un, BAE’nin arkasında da bunlar var. Olay bu. Ve bu kadar basit. Oyun belli. Gidişat belli. Bize düşen sadece dik durmak, birlik beraberlik içinde olmak. Bu ülke de yaşayıp da T. C. kimliğini taşıyıp da Ermeni ağzıyla konuşanların, Yunanistan ağzıyla konuşanların, YPG-PYD ağzıyla konuşanların arkasında da aynı el var. Haddinden fazla uyanık olma zamanı. Kalın sağlıcakla. Fiemanillah. NOT: Dostlar yukarıda arz ettiğim kısa bilgi hepinizin malumu, ama bazı şeylerin hatırlatılmasında hayır ve hikmet olabileceği inancıyla tekrar etmiş bulundum.
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