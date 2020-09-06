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Aktüel Çıldır Gölü'nde kışın atlı kızak, yazın da yüzme keyfi
Aktüel

Çıldır Gölü'nde kışın atlı kızak, yazın da yüzme keyfi

Ardahan-Kars sınırında yer alan ve kışın Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintisi yapılan Çıldır Gölü, yazın da serin sularında serinlemek isteyenleri ağırlıyor - Çevresinde açılan işletmeler ve yeni getirilen tur tekneleriyle hareketlenen Çıldır Gölü, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-06 11:07:15 -
Çıldır Gölü'nde kışın atlı kızak, yazın da yüzme keyfi

ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Kışın yüzeyi tamamen donduğu için üzerinde turistlerin atlı kızak keyfi yaşadığı Çıldır Gölü, yazın da serin sularında serinlemek isteyen ziyaretçileri ağırlıyor.

Çıldır Kaymakamlığınca başlatılan "Çıldır Turizmini Geliştirme Planı" projesi kapsamında turizm atağına hazırlanan Çıldır Gölü, artık yaz-kış turist ağırlayacak.

Çevresinde açılan işletmeler ve yeni getirilen tur tekneleriyle hareketlenen Çıldır Gölü, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oldu.

Ardahan-Kars sınırında yer alan ve kışın Eskimo usulü balık avcılığı ile atlı kızak gezintisi yapılan göl, yazın da turistleri cezbediyor.

Sıcak havada masmavi görüntüsüyle ziyaretçilerin yüzme keyfi yaşadığı göl, çevre illerden de misafir ağırlıyor.

- Hem piknik hem de yüzme keyfi

Aileleriyle bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, çocuklarıyla göle girerek hem serinliyor hem de piknik yaparak güzel zaman geçiriyor.

Ziyaretçilerden Mertcan Erdoğan, AA muhabirine, son günlerde etkili olan sıcak havaların çok bunalttığını söyledi.

Çıldır Gölü'nde rahatladıklarını ifade eden Erdoğan, "Sonuçta pandemi sürecindeyiz. Burada da sosyal mesafemize uyarak suya giriyoruz. Su temiz, hava açık ve sıcak. Güzel bir ortam. Çok güzel eğleniyoruz. Herkesin gelip görmesini ve yaşamasını isteriz. Doğal ve temiz ortam var." dedi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde bölgeye gelen Serkan Demir de Çıldır Gölü'nün bölge için çok değerli bir turizm merkezi olduğunu belirterek, "Kars ve Ardahan için güzel bir imkan burası. Bu bölgenin denizi diyebiliriz. Serinlemek için çok güzel bir ortam var." ifadelerini kullandı.

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