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Cildinizdeki bölgesel kararmalardan anında kurtulun!

Tüylerden kurtulmak, güneş, kirli hava, tahriş ve daha birçok sebepten cilt üzerinde kararmalar meydana gelebilir. Sanıldığının aksine, bu kararmalardan kurtulmak çok da zor değil.

10 Haziran 2019 Pazartesi 09:41
Cildinizdeki bölgesel kararmalardan anında kurtulun!

Ciltte oluşan kararmalar birçok nedene bağlı olabilir.

 - Güneşin zararlı ışınları derinizin ince tabakasını yakabilir.

 - Tüylerinizi aldığınızda kararmalar oluşabilir. Özellikle koltuk altında bu sorun sıklıkla yaşanır.

 - Cildinizi tahriş ettiyseniz, deriniz savuunmaya geçerek o bölgeyi iyileştirmeye çalışır ve sert bir tabaka meydana gelir. Bu tabaka da kararmalar meydana gelebilir.

 - Cildinize iyi bakmayıp, yeterli güneş ve yeterli havayı sağlamadığınızda, bölgesel kararmalar oluşabilir. Çünkü o bölgenin ph değeri değişmiş ve bakteri çoğalmasına elverişli hale gelmiş olur. 

Bunun için cildinizi özenle korumalısınız. Özellikle göz altı, koltuk altı ve bikini bölgesine dikkat etmelisiniz. Yüzünüzdeki sorunlar için hyaluronik asit kullanabilirsiniz. Cildinizdeki bileşenlerin yapısı hyaluronik asitle oluşur ve sorunları gidermek, taze bir cilt elde etmek için kullanılmalıdır.

Tabi ki evde doğal yollarla bu sorunları aşmak da mümkün. Sadece cilt kararması şikayeti için uygulanacak yöntemler mevcut.

bölgesel kararma - ciltte kararma

Limon peelingi

1 limonun suyuna ortalama 3 tatlı kaşığı karbonatı karıştırın. Bölgenizdeki kararmalara göre karbonatın miktarını değiştirebilirsiniz. 

Ardından karışımdan bir miktar -ortalama bir kaşık kadar- alıp derinizde bekletin, limon suyunun deriye nüfuz etmesini sağlayın.

Limon, faydalarını deri altına aktardıktan sonra nazik hareketlerle 10 - 15 dakika kadar ovalayarak masaj yapın. 

Bu yöntem, cildinizdeki ph dengesini kuracak ve içten kararmaları önleyecektir.

Bölgesel kararmalar neden olur?

bölgesel kararma neden olur

Daha sonrasında, cildinizi nemlendirmek ve temiz tutmaya özen gösterin.

Bölgesel kararmalar genellikle ergenlikten sonra, vücudun hormonlarının değişmesi, ph değerinin azalması ve bölgenin hava almaması gibi sebeplerin birleşmesi sonucu meydana gelir. 

Dolayısıyla bu denli sorun yaşadığınız bölgelere devamlı bakım yapmak durumundasınız.

Sağlıcakla kalın..

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 09:41
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  6. Diz ve koltuk altı kararması
  7. Diz ve koltuk altı kararması nasıl giderilir
  8. koltuk altı kararmasına çözüm
  9. limon karbonat

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