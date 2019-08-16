Cilde ve vücuda etkisi saymakla bitmiyor! | İşte maden suyunun özellikleri!

Devamlı tüketilen maden sularını, ne amaçla içiyorsunuz?

Maden suyunu dondurarak ya da direkt olarak derinize sürdüğünüzde, bu doğal şifa kaynağı, birçok yararı cildinize yansıtıyor. Düzenli veyeteri miktarda tüketilen maden suyunun, birçok hastalığı vücuttan uzak tuttuğuda, yapılan araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır.

Maden suyunun cilde faydaları

Maden suyunun cilde olan faydalarını saymakla bitiremesek de sizler için bir kaç tanesini derledik. Ayrıca sıvı olarak kullanımdan ziyade buz haline getirilerek kullanılması, verilen tavsiyeler arasında. İşte içinde bolca mineral barındıran soda ve maden suyunun faydaları…

– Maden suyu içinde bulundurduğu zengin mineraller sayesinde cildinizin ihtiyacı olan vitamini sağlar. Ayrıca sağlıklı ve ışıl ışıl bir cilde sahip kavuşmuş olursunuz.

– Maden suyu genişlemiş gözenekleri sıkıştırarak cildinizi pürüzsüzleştirir.

– Antibakteriyel özelliği olduğundan ciltte birikmiş yağları ve kiri temizler.

– Maden suyu doğal bir nemlendiricidir. Düzenli kullanımda cildinizin ihtiyacı olan nemi sağlayacaktır.

– Sivilcenizi kurutmaya ve oluşumunu engellemeye birebirdir.

– Maden suyunun en önemli özelliği ise leke giderici olmasıdır. Sivilcelerden yada farklı dış etkenlerden dolayı oluşan cilt lekeleri için maden suyunu buz haline getirip lekeli yere küçük masaj hareketleri halinde düzenli şekilde uyguladığınızda lekelerin yavaş yavaş azaldığını göreceksiniz.

Maden suyunun yaraları

Maden Suyu Kemik Sağlığını Destekler: Maden suyu kalsiyum açısından zengin olduğu için kemik sağlığı için faydalı bir içecektir. Kalsiyum, kemik oluşumunda ve sağlığının korunmasında gerekli olan maddelerin en başında gelir. Düzenli olarak maden suyu tüketimi kemik ve diş sağlığını korur ve bunun yanında yaşlılığa bağlı olarak meydana gelebilecek kemik sorunlarına yakalanma riskini azaltır.

Vücutta Yağları Düzenlemeye Yardımcı Olur: Maden suyunun en önemli özelliğinden birisi vücutta yağ oranını düzenleyebilmesidir. Zayıf insanların kilo almasını sağlayabilir ve bunun tam aksine kilolu insanların da kilo vermesini teşvik edebilir. Ayrıca diğer şekerli ve gazlı içeceklerin aksine maden suyu hem mide için zararlı değildir, hem de kilo almaya neden olabilecek kimyasal katkılar içermemektedir. Bu nedenle, tamamen doğal olan maden suyu tüketimi sağlık açısından bir risk taşımaz.

Maden Suyu Kan Basıncını Düzenler: Maden suyu aynı zamanda herhangi bir nedenden dolayı kan basıncında meydana gelen dalgalanmaları giderebilir. Bunu en çok iyi miktarda içerdiği kalsiyum ve magnezyum sayesinde başarabilir. Bu iki mineral aynı zamanda beyin sağlığını da korumaktadır. Beynin aktivitesini arttırır. Beyinde elektrotların dengesini de ayarlayan bu iki mineral dolayısı ile kan basıncını da sağlıklı bir seviyede tutmaya yardımcı olur.

Kardiyak Hastalıklarını Giderebilir: Maden suyu vücutta yağı eritme gücüne sahiptir. Bu durumda vücutta kötü kolesterolün meydana gelmesini engelleyebilir. Kılcal damarlarda ve dokularda biriken yağlar, kötü kolesterolün yükselmesine neden olur. Mineral bu noktada devreye girer ve kötü kolesterolün yükselmesine neden olan unsurları ortadan kaldırır. Bu özelliğinden dolayı ayrıca dolaylı olarak kalp sağlığına da katkıda bulunur, kalbin aşırı çalışmasını önler ve kalp krizi riskini azaltır. Maden suyu genel anlamda kılcal damarların sağlığının korunmasına yardımcı olur, kılcal damarların tıkanmasına engel olarak bir çok açıdan insan sağlığına hizmet eder.

Vücutta Asit Seviyesini Dengeler: Maden suyu bol miktarda sülfatlar içermektedir. Sülfatlar, pankreas lipaz ve amilaz gibi sindirim enzimlerini üretmek için katalizörler içerirler. Bu sindirim enzimleri şişkinlik ve kabızlık gibi sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur. Bundan başka, duodenum sağlığını korur ve toksinlerin pıhtılaşmasını azaltır. Bütün bunların sonucu olarak da özellikle sindirim sistemi için çok önemli olan asit oranını sağlıklı bir seviyede tutmayı sağlar.

Maden Suyu Fiziksel Canlılığı Sağlar: Maden suyunun içerdiği magnezyum ve potasyumlar insan kasları üzerinde olumlu etkiler sağlar. Kas sağlığının korunması için bu iki mineral çok önemlidir. Bu mineraller aynı zamanda kasların sağlıklı bir şekilde gelişmesine yardımcı olur, yani yağların kaslardan atılarak kas oranının artmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanında kaslarda genişleme ve esneme özelliğine katkıda bulunarak kramp gibi sorunların oluşmasına izin vermez. Bütün bunların sonucu olarak da maden suyu vücutta fiziksel bir canlılık ve zindelik oluşturur.

Maden Suyu Zihinsel Uyanıklılığı Arttırır: Maden suyunun içerdiği mineraller aynı zamanda bellek için gerekli olan mineralleri içermektedir. Bu durum beyinde elektrotların etkili bir şekilde çalışmasın sağlar. Maden suyu kişinin hafıza faaliyetlerini ve konsantrasyonu arttırmaya yardımcı olabilir. Bütün bunların sonucu olarak maden suyu zihinsel uyanıklılığı arttırır ve ayrıca zihinsel yorgunluğu giderir. Bu yüzden günde bir miktar maden suyu tüketimi aynı zamanda stresle mücadelede bünyeyi güçlendirir.

Kaynak: meraklımelehat.com