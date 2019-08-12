Buzun cilt üzerindeki etkisi

Buzun cildiniz için ne kadar değerli olduğunu biliyor musunuz? Birçok kozmetik ürünün bıraktığı derin hasarları buz ile ortadan kaldırmanız mümkün.

CİLDE BUZ NASIL UYGULANIR?

Cilt temizliğinizi tamamladıktan sonra buz küplerini yüzünüze dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika boyunca buzları yüzünüze uygulayın ve 2 dakika ara verin. Bu uygulamayı 3 kez tekrarlayın.

Cilde Buz Uygulamanın Faydaları