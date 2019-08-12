Buzun cilt üzerindeki etkisi
Buz, ciltteki kan akışını canlandırmak için birebir. Doğal bir gözenek sıkılaştırıcı olan buz küplerini, dilerseniz doğal meyvelerin özleriyle karıştırarak da yapabilirsiniz.12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:19
Buzun cildiniz için ne kadar değerli olduğunu biliyor musunuz? Birçok kozmetik ürünün bıraktığı derin hasarları buz ile ortadan kaldırmanız mümkün.
CİLDE BUZ NASIL UYGULANIR?
Cilt temizliğinizi tamamladıktan sonra buz küplerini yüzünüze dairesel hareketlerle uygulayın. 10 dakika boyunca buzları yüzünüze uygulayın ve 2 dakika ara verin. Bu uygulamayı 3 kez tekrarlayın.
Cilde Buz Uygulamanın Faydaları
- Cildinizi sıkılaştırır. Basit bir buz küpü, piyasada bulunan sıkılaştırma ürünlerine alternatif olabilir.
- Kırışıklıkların görünümünü azaltır.
- Göz altı torbaları ve koyu renkli halkalar ile savaşır.
- Aşırı yağ ile mücadele eder.
- Kuruluğa iyi gelir.
- Güneş yanığını rahatlatır.
- Akneyi önler.
Dilerseniz faydasını görmek istediğiniz doğal meyve ve sebze sularını sıkıp, sulandırarak dondurup, ekstra bir etki sağlayabilirsiniz.
Kaynak: meraklımelehat
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