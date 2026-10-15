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Gündem İstanbul’da sağanak felaketi! Sel sularından çıkamadı, hayatını kaybetti
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İstanbul’da sağanak felaketi! Sel sularından çıkamadı, hayatını kaybetti

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İstanbul’da sağanak felaketi! Sel sularından çıkamadı, hayatını kaybetti

İstanbul’da etkisini artıran şiddetli sağanak can kaybına yol açtı. Sarıyer Ayazağa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken ayağı kayan ve başını kaldırıma çarpan S.Y., oluşan su birikintisinden kendi imkanlarıyla çıkamadı. Vatandaşların kurtardığı S.Y., kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul'da gün boyunca aralıklarla devam eden yağış, akşam saatlerinde etkisini artırdı. Şiddetli sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken Sarıyer'den acı haber geldi.

AYAZAĞA'DA YOLU GEÇMEK İSTERKEN DÜŞTÜ

Olay, Sarıyer ilçesine bağlı Ayazağa Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre bir konukevi önünde yolun karşısına geçmeye çalışan S.Y., yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde dengesini kaybederek düştü.

Talihsiz kişinin düşme sırasında başını kaldırıma çarptığı belirtildi.

SEL SUYUNDAN ÇIKAMADI

Başından darbe alan S.Y., yolda biriken suyun içerisinden kendi imkanlarıyla çıkamadı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar S.Y.'nin yardımına koşarak su birikintisinden çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.Y., Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ancak S.Y., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yaşanan olayın ardından soruşturma başlatıldı.

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