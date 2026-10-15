Türkiye üçüncüsü oldu: O genç kızın tasarladığı düzenek yüzde 80 başarı elde etti! Skolyoza davetiye çıkarmayın

Kendi tedavi sürecinin projeye doğrudan ilham kaynağı olduğunu ifade eden genç kız, yaklaşık 3 yıl önce başlayan skolyoz rahatsızlığı nedeniyle aylar süren fizik tedavi gördüğünü aktardı. Her hafta düzenli tedaviye ve her ay doktor kontrolüne gitmenin kendisi için oldukça yorucu olduğunu kaydeden mucit, geliştirdiği bu sistem sayesinde, "Tedaviyi klinik ortamdan günlük yaşama taşımayı hedefledim" diyerek projenin temel amacını vurguladı. YÜRÜYÜŞ VERİLERİ DOKTOR TAKİBİ İÇİN BİLGİSAYARA AKTARILIYOR Ayakkabıdan bilgisayara aktarılan verilerin yazılım kodlamasını da bizzat kendisinin yaptığını belirten Eflal Keskin, tasarladığı sistemin doğrudan kullanıcının ayak hareketlerine göre ölçüm yaptığını aktardı. Hastanın yürüyüşü sırasında elde edilen tüm verilerin bilgisayar ortamında güvenle depolanabildiğine işaret ederek, kaydedilen bu bilgilerin hastayı takip eden doktor veya fizik tedavi uzmanıyla paylaşılabileceğini söyledi. Dijital ortamda biriken ölçüm kayıtları, uzmanların fizik tedavi sürecinin gidişatını detaylı biçimde değerlendirmesine doğrudan katkı sağlıyor.