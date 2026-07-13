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Gündem Çıktıkları Karadağ'da kaybolmuşlardı! Rotayı şaşıran 3 kafadarı AFAD kurtardı
Gündem

Çıktıkları Karadağ'da kaybolmuşlardı! Rotayı şaşıran 3 kafadarı AFAD kurtardı

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Çıktıkları Karadağ'da kaybolmuşlardı! Rotayı şaşıran 3 kafadarı AFAD kurtardı

Karaman’da gezmek için çıktıkları Karadağ’da yönlerini kaybederek mahsur kalan 3 kişiyi AFAD buldu

Karaman merkeze bağlı Madenşehri köyündeki Karadağ’a gezmek için çıkan 3 kişi, belli bir noktada araçlarını bırakarak yola yaya olarak devam etti. Havanın karanlık olması nedeniyle şahıslar hem yollarını, hem de araçlarının yerini kaybetti. Bunun üzerine kaybolan şahıslar telefonla durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar neticesinde yönlerini kaybeden 3 kişi sağlıklı bir şekilde bulunarak dağdan indirildi.

Şahıslar daha sonra jandarmaya teslim edildi.

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