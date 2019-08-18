Çıktıkları av pahalıya patladı! 26 bin lira ceza kesildi
Antalya'da koruma altındaki yaban keçisini kaçak olarak avlayan avcılara 26 bin 198 lira ceza kesildi.18 Ağustos 2019 Pazar 13:08
Antalya'nın Serik ilçesinde koruma altındaki yaban keçisini avlayan 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza kesildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Gebiz Mahallesi'ndeki dağlık alanda kaçak olarak yaban hayvanı avlandığı ihbarı üzerine araştırma başlattı.
Ceza kesildi, tüfeklere el konuldu
Ekipler, dağlık bölgede 2 kişiyi avladıkları yaban keçisiyle yakaladı.
Koruma altındaki yabancı keçisini avladıkları için 2 kişiye 26 bin 198 lira ceza uygulandı, ruhsatsız tüfeklere el konuldu.
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