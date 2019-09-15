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Çıktığı ceviz ağacı hayatının sonunu getirdi

Elazığ'da ailesiyle birlikte gittiği bahçede ceviz toplamak için ağaca çıkan şahıs dengesini kaybederek düştü. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

15 Eylül 2019 Pazar 15:12
Çıktığı ceviz ağacı hayatının sonunu getirdi

Elazığ’da ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek düşen şahıs hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Palu ilçesine bağlı Örgülü köyünde Veysel Bağcıoğlu (35) ailesiyle birlikte ceviz toplamak için bahçeye gitti. Bahçede bulunan ceviz ağacına çıkan Bağcıoğlu, dengesini kaybederek yere düştü. Ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Bağcıoğlu, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Palu Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 15:12
  1. Elazığ
  2. Palu Devlet Hastanesi
  3. Veysel Bağcıoğlu
  4. ceviz
  5. sağlık ekipleri
  6. ambulans

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