Çikolatalı kolay pasta tarifi: Bu pasta bağımlılık yapar! Muhteşem lezzet

Çikolatalı pasta tarifine geçmeden önce; gelin pastamızın yapımında kullanacağımız malzemelere bir göz atalım.

Yaş Pasta (Pratik Pandispanya İle) Tarifi İçin Malzemeler

Pandispanya

6 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağından 1 parmak eksik toz şeker ( klasik bardak ile ) 180 gr.

1 su bardağı + 2 yemek kaşığı dolusu un 150 gr.

2 yemek kaşığı dolusu nişasta 30 gr.

Pastacı kreması

2 adet yumurta sarısı

4 yemek kaşığı un (Tepeleme)

3 yemek kaşığı nişasta (Tepeleme)

6 yemek kaşığı toz şeker

4 su bardağı süt (Bardak ölçüm 200 ml )

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

100 ml sıvı krema

1 paket toz halinde kremşanti

100 gram beyaz çikolata

Arası İçin

3 adet muz

2 küçük paket fıstıklı çikolata

1 miktar franbuaz

Ganaj İçin

100 ml sıvı krema

60 gram çikolata

Islatmak İçin

200 ml su bardağı süt

2 silme çorba kaşığı şeker

Üzeri İçin

1 paket kremşanti

Yarım su bardağı soğuk süt

Yaş Pasta (Pratik Pandispanya İle) Tarifi Nasıl Yapılır?

Pandispanya yapımı için yumurta ve şekeri çırpma kabına alıp 10 dakika iyice çırpalım kuru malzemeleri eleyip karıştıralım. Çırpışmış yumurtanın içerisine 2-3 seferde ekleyip spatula yardımı ile saat yönüne doğru söndürmeden güzelce karıştıralım.

20 santim kalıbın alt tabanına yağlı kağıt serip harcımızı dökelim önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 43 dakika pişirelim her fırın farklı 40 dakika sonunda bakıp kontrol edin.

Pişen pandispanyayı ters çevirip tel ızgaranın üzerine koyalım tabanındaki yağlı kağıdı çıkartıp 1 saat öylece bekletelim.

1 saat sonunda kalıptan çıkartıp soğumuş olan pandispanyayı streç film ile sarıp buzdolabına kaldıralım 1 gece beklemesi çok çok güzel sonuç veriyor.

Sıra pastacı kremasında yapımı için tereyağ, kremşanti, sıvı krema, beyaz çikolata, vanilya hariç malzemeleri tenceremize alıp iyice karıştıralım.

Orta ateşte hiç bırakmadan kaynayana kadar karıştıralım kaynamaya başlayınca vanilya ve tereyağı ekleyip 1 dakika kadar pişirip ocaktan alalım beyaz çikolatayıda ilave edip el çırpıcısı ile karıştıralım (Koyu bir kıvamı olacak bu sizi korkutmasın olması gereken kıvam)

Tencereden alıp başka bir kaba alalım ağzını streçleyip oda ısısına geldiğinde buzdolabına kaldıralım 1 gece dinlendirelim (Aceleniz var ise dolapta en az 2 saat dinlendirelim)

Dinlenmiş kremayı dolaptan çıkartıp içerisine toz kremşantiyi ve 100 ml sıvı kremayı ilave edelim en az 5 dakika kadar mikser veya mutfak şefi ile çırpalım vee pastacı kremamız hazır.

Katlandırma zamanı için pandispanyayı 4 kata böldüm 1. Kata ıslatmak için şekerli sütten keke yayalım üzerine hazırlamış olduğumuz ganajdan yayıp güzelce krema yaylım muz frambuaz veya istediğiniz meyve koyup 2. ve 3. Katıda aynı şekilde yapalım.

Son kat pandispanyayıda güzelce ıslatalım çember kalıbımıza pastamızı koyup buzdolabına kaldıralım 1 gece bekletelim sonuç harika oluyor.

Ertesi günü pastayı çemberden dikkatlice çıkartıp hazırlamış olduğumuz kremşantiyi kenarlarına ve üzerine yayalım hafif alttan keki görünecek şekilde ve afiyet olsun.

En Kolay Çikolatalı Pasta (Muhteşem Lezzet) Tarifi İçin Malzemeler

KEK İÇİN:

3 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı un

3 yemek kaşığı kakao (Dark kakao kullanacak olanlar 2 yemek kaşığı da ekleyebilirler)

KEKİ ISLATMAK İÇİN:

1 su bardağı süt

KREMASI İÇİN:

2 paket sade krem şanti (1. 5 su bardağı sütle çırpılmış)

1 paket çilekli krem şanti (Yarım su bardağı sütle çırpılmış)

ÇİKOLATALI GANAJ SOS İÇİN:

100 gr sütlü çikolata

3 yemek kaşığı kahvaltılık çikolata

5 yemek kaşığı süt

En Kolay Çikolatalı Pasta (Muhteşem Lezzet) Tarifi Nasıl Yapılır?

KEK İÇİN: Öncelikle oda sıcaklığındaki yumurtaları şekerle birlikte Vanilyayı da ekleyerek mayonez gibi rengi açılıp iyice kabarana kadar çırpın.

Ardından ılık suyu sıvı yağı da ilave edip Kakaoyu da ekleyin. (Burada belirtmek istediğim bir nokta ben dark kakao kullandım bunu marketlerin pasta malzemeleri reyonunda rahatlıkla bulabilirsiniz ve eğer bulup dark kakao kullanırsanız inanılmaz lezzetli oluyor ayrıca siz isterseniz 2 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz çünkü normal kakaoya göre yoğun oluyor.)

Son olarak elenmiş unu kabartma tozunu da ekleyip yağlanmış kare borcama harcı döküp 170 derecelik önceden ısınmış fırında kontrollü bir şekilde pişirin.

KREMASI İÇİN: Krem şantileri ayrı ayrı belirttiğim sütle birlikte çırpın ve dinlenmesi için dolaba kaldırın.

ÇİKOLATALI GANAJ SOS İÇİN:

Çikolatayı benmari usulü eritin.

Eridikten sonra içerisine kahvaltılık çikolatayı da ekleyip hızlıca birbirine homojen bir şekilde karışmasını sağlayın.

Sütü de ekleyip mümkünse yine hızlı bir şekilde karıştırın. Sütü ekledikten sonra renginin koyulaşması gerekiyor bu normaldir.

SON AŞAMA: Pişmiş ve ilk sıcağı çıkmış keke sütü gezdirin.

Ardından tamamen soğuduktan sonra sade Krem şantiyi her yerine eşit gelecek şekilde sürün.

Dolapta bir miktar katılaşana kadar dinlendirin. Ardından çilekli krem şantiyi de sürüp ılımış olan sosu her yerine gezdirin. Dolapta mümkünse bir gece dinlendirin.

Üzerine isteğe bağlı olarak kakao serpebilir ve arzuya göre dilimleyip süsleyebilirsiniz.