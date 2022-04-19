Çikolata kisti (endometriozis) çocuk sahibi olmaya engel mi? Çikolata kisti belirtileri nelerdir?

Çikolata kisti nedir?

Çikolata kisti olarak da bilinen endometriozis yumurtalıklarda, fallop tüplerinde veya karın boşluğu gibi uterus dışındaki bölgelerde uterus iç yüzeyini döşeyen endometrial dokunun varlığı ile karakterize kronik bir hastalıktır. Yanlış konumlanan bu endometrial dokuda, tıpkı uterusta olduğu gibi adet döngüsü olur.

Çikolata kisti (endometriozis), infertilite sorunu olan kadınlarda yaklaşık yüzde 40 oranında görülen iyi huylu bir hastalıktır. Yan etki olarak ağrıya, yapışıklığa ve defekasyon (büyük abdest) esnasında ağrıya yol açabilmektedir.

Çikolata kisti olan kadınlarda, endometriumu (rahim) oluşturan hücreler, rahim dışında başka organlar üzerinde yerleşim göstermektedir. Bu yerleşim genellikle yumurtalık, tüpler gibi diğer üreme organları, karın boşluğu veya uzak organlarda olabilmektedir.

Oluşan doku, adet kanamasında görülenin aksine vücuttan dışarı atılamadığı için bu dokudan kaynaklanan kanama çevredeki dokularda enflamasyon ve şişmeye sebep olabilmektedir. Bu bölgede yara dokusu oluşumuna neden olarak lezyon ya da başka büyümelere neden olabilmektedir. Özellikle yumurtalıkların dahil olduğu olgularda kan, bulunduğu dokuların iç kısmına gömülerek kan birikimine ve bunun sonucunda çikolata kistlerinin oluşumuna sebep olabilmektedir.

Çikolata kisti infertiliteye yol açabilir

Endometriozis hastalığı, cinsel ilişki esnasında ve adet döneminde şiddetli sancıya sebep olabileceği gibi aynı zamanda üreme sağlığına da zarar vererek infertiliteye neden olabilmektedir. Endometriozis hastalığına sahip kadınların arasında yüzde 30 ile yüzde 50’si infertilite sorunu ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Hamileliğin olması için tüp doğrultusunda ilerleyen yumurtalıkların bir sperm tarafından döllenerek, rahim duvarına yerleşmesi gerekmektedir. Ancak endometriozis hastalığında, rahmin dışına yayılmış hastalıklı dokular tüplere ve yumurtalığa zarar vererek infertiliteye sebep olabilmektedir. Endometriozis hastalığı spermlere ve yumurtalığa büyük ölçüde zarar vererek hamileliği engelleyebilmektedir. Bu nedenle çocuk sahibi olmak isteyen anne adaylarının erken tedavisi çok önemlidir.

Tüp bebek tedavisi ve aşılama

Tüp bebek tedavisi ve aşılama gibi üreme yöntemleri ya da cerrahi yöntemlerle anne adaylarının hamile kalınmasına yardımcı olunabilmektedir. Doğurganlık oranı yüzde 15’lere kadar yükselebilmektedir. Eğer endometriozis hastalığı tedavi edilmezse doğurganlık oranı yüzde 2 ile 3 arasında değişebilmektedir.

Tüp bebek tedavisi özellikle genç yaşlarda yüzde 50 ile 60 oranında anne adaylarının hamile kalma şansını artırmaktadır. Endometriozis hastalığı nedeniyle uygulanacak olan tedavi anne adayının yaşı, sahip olduğu hastalıkları ve doğurganlık faktörleri belirlemektedir. Doktorunuzun da uygun gördüğü tedavi yöntemleri; ilaç, aşılama, ameliyat ve tüp bebek tedavisi gibi yöntemlerle endometriozis hastalığı tedavi edilebilmektedir.

Endometriozis (çikolata kisti) belirtileri nelerdir?

Ağrılı adet dönemleri (Dismenore). Pelvik ağrı ve kramplar genellikle adet kanaması öncesinde başlar ve siklus sürecinde birkaç gün devam eder.

İlişki sırasında ağrı.

Büyük abdest veya idrara çıkma sırasında ağrı.

Aşırı kanama.

Kısırlık.