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Çikolata kalp damarlarını sağlıklı kılıyor

Yeniakit Publisher
2020-07-23 10:53:19 -
Çikolata kalp damarlarını sağlıklı kılıyor

ANKARA (AA) - Çikolatanın kişiyi mutlu etmenin yanı sıra kalp sağlığı için de faydalı olduğu bildirildi.

ABD'nin Houston kentinde Baylor Tıp Okulunda görevli bilim insanlarınca yapılan araştırma, haftada en az 1 kez çikolata yemenin "kalp damarlarının sağlıklı kalmasını sağladığını" ortaya koydu.

Sonuçları, "European Journal of Preventive Cardiology" dergisinde yayımlanan araştırma çerçevesinde, son 50 yılda çikolata tüketimiyle koroner arter hastalık arasındaki bağlantıyı inceleyen 6 geçmiş çalışma değerlendirmeye alındı.

Toplam 336 bin 289 katılımcının çikolata tüketimlerine ilişkin bilgi verdiği bu çalışmalarda, 9 yılda 14 binin 43'ünün koroner arter rahatsızlığa yakalandığı, 4 bin 667'sinin kalp krizi geçirdiği görüldü.

Uzmanlar, haftada en az 1 kez çikolata yemeyi, daha uzun aralıklarla çikolata tüketenlere oranla koroner arter hastalık riskinde yüzde 8'lik düşüşle ilişkilendirdi.

Araştırma ekibinden Doktor Chayakrit Krittanawong, "Çalışmamız, çikolatanın kalp damarlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Geçmişte klinik araştırmalar, çikolatanın hem tansiyon hem de damarların zarları için faydalı olduğunu ortaya koymuştu. Çikolata, enflamasyonu azaltabilen ve iyi kolestrolü yükseltebilen flavanoid, metilksantin, polifenoller ve stearik asit gibi kalp sağlığına faydalı besinler içeriyor." diye konuştu.

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