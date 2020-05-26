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Gündem

'Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş'in mucidi Muharrem paçayı sıvadı: Mansur'a var da bana yok mu?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken kullandığı "Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş" ifadeleriyle bilinen Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı için aday olacağını söyledi. İnce, "Mansur Yavaş'a bir şans verildi ben de bir şans daha istiyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:14:00 - 2020-05-26 10:18:35

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, yeniden aday olmak istediğini açıkladı.

CHP yandaşı Halk TV'deki canlı yayına katılan İnce, sunucunun "Muharrem İnce yeniden cumhurbaşkanı olacak mı?" sorusunu cevapladı.

"Yavaş'a ikinci şansı verdiniz ben de istiyorum"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na mesaj gönderen Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Olmak isteyecek. Ben elimi kaldıracağım. 'Ben aday olmak istiyorum' diyeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Anayasa'ya göre iki tür adayı olabilirsiniz. Ya parti grubu sizi aday gösterir ya da yüz bin imza ile aday olursunuz. Başkan bir üçüncü seçenek yok. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Günü geldiğinde elimi kaldıracağım. Mansur Yavaş'a ikinci şansı verdiniz. 2014'te Ankara Belediyesi'nin kaybetti. 2019'da bir şans daha verdiniz başarılı oldu. Kutluyorum arkadaşımızı. Ben de bir şans daha istiyorum bu sefer de kazanamazsam bir daha istemiyorum." 

'Çıkmışsın yenmiş, yenmiş de yenmiş'in mucidi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı girdiği her seçimi kaybetmesi üzerine Muharrem İnce, Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek 'Çıkmışsın yenmiş, yenmişte yenmiş' demişti.

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Yorumlar

Bekir

Gel bakalim muharrem...
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5432

muharrem ince yüzsüz yüzü kızarmaz chpnin oyuncağı kullanılan olan sözde siyasetçidir
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