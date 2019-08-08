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Çıkmaz’dan Kurban Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm Müslümanların bayramını kutladı.

08 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
Çıkmaz’dan Kurban Bayramı mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, Kurban Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajla tüm Müslümanların bayramını kutladı.


Çıkmaz, Kurban Bayramının Türkiye’ye ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerken, "İslam alemi olarak özlemle beklediğimiz bir Kurban Bayramına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlaryardımlaşma ve dayanışmanın, barışın ve kardeşliğin, sevincin ve huzurun en özel günleridir. Bayramlarda büyükleri ziyaret ederek, küçükleri sevindirerek, gönülleri kazanarak, mutlulukları ve üzüntüleri paylaşarak bu mübarek günlerin manevi değerine uygun hareket etmek gerekmektedir. Bütün bu duygu ve düşüncelerle İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Bayramın milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendirmesini, ülkemizin her alanda kalkınmasını hızlandırmasını ve tüm dünyaya barış getirmesini diliyorum. Bu vesile ile vatan, bayrak ve ezan için canlarını seve seve veren tüm şehitlerimizi bir kez daha anıyor, yüce Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 09:43
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