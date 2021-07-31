  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarlada çıkıp bahçeye de sıçrayan yangın söndürüldü! 1 şüpheli gözaltında
Azerbaycan'dan gelen ekip müdahaleye başladı
Çıkardığı yangını izlerken yakalandı
Cezayir, Al Arabiya'nın akreditasyonunu iptal etti
Gündem Çıkardığı yangını izlerken yakalandı
Gündem

Çıkardığı yangını izlerken yakalandı

Malatya'da çevresinde yüzlerce ağacın bulunduğu metruk bir evi ateşe verdikten sonra yangın söndürme çalışmalarını izleyen şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 16:23:00 -
Çıkardığı yangını izlerken yakalandı

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde çevresinde yüzlerce ağacın bulunduğu ve bir süre önce boşaltıldığı öğrenilen bir evde yangın çıktı.

Yangın kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçrayarak büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına almaya çalıştı.

Çevredeki evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınırken, onlarca ağaç yangında etkilendi. Yangınla ilgili çalışma başlatan ekipler görgü tanıkların ifadesi doğrultusunda bölgede çalışmalarını sürdürürken, yangını çıkardığı ileri sürülen M.S.'yi söndürme çalışmalarını izlerken yakalayarak gözaltına aldı.

Polis merkezine götürülen M.S.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay