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Yerel Çıkan yangında market kullanılamaz hale geldi
Yerel

Çıkan yangında market kullanılamaz hale geldi

İzmir'in Urla ilçesinde bir markette çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 08:10:00 -
Çıkan yangında market kullanılamaz hale geldi

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Gülyaka Mahallesi'nde bulunan Kaynaktur Sitesi'ndeki bir markette meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangın sebebiyle durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sarması üzerine vatandaşlar yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, iş yerinde soğutma çalışmaları yürütüldü. Yangın sebebiyle iş yeri kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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