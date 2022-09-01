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Yerel Çıkan yangında kerpiç ev küle döndü
Yerel

Çıkan yangında kerpiç ev küle döndü

Siirt’in Pervari ilçesinde kerpiç evde çıkan yangında ev içindeki eşyalarla yanarak küle dönerken hane halkı son anda canını kurtardı.

Yeniakit Publisher
2022-09-01 15:32:00 - 2022-09-01 15:35:01

Siirt’in Pervari ilçesinde kerpiç evde çıkan yangında ev içindeki eşyalarla yanarak küle dönerken hane halkı son anda canını kurtardı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Pervari ilçesine bağlı Güleçler Köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Siirt'in Pervari İlçesi Güleçler Köyünde, Hadi Güzel isimli köylüye ait kerpiç evde nedeni henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın evin tüm odalarına sıçrarken hane halkı komşularının da yardımıyla her hangi bir yara almadan kendilerini son anda dışarı atmayı başardılar.

Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınırken büyük hasar gören ev kullanılamaz hale geldi. (İLKHA)

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