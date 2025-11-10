Cihat Yaycı sosyal medyada paylaştı: Kahrolsun Türk Milletini halklara mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, AYYILDIZLI bileklik ile ilgili sosyal medyada bir mesaj paylaştı!
Sosyal medya hesabından emeki amiral Cihat Yaycı şunları paylaştı!
Cihat Yaycı; Türkiye’de okuyan Somalili bir gencin bileğinde AYYILDIZLI bileklik…
İşte TÜRKLÜK budur, etnik kökenlerin, ırkların ötesinde, üstünde bir ruhtur!
Ne mutlu Türküm diyene!
Kahrolsun Türk Milletini halklara, gruplara, mezheplere bölmeye kalkan etnikçi faşistler.