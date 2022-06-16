Cihat Yaycı Paşa’dan Yunan’ın aklını alacak ayar!

YENİ AKİT/ANKARA

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Mavi Vatan DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, resmi sosyal medya hesabından Yunanistan’ın Türkiye düşmanlığını tırmandırmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Türkiye savaşmadan Yunanistan’a diz çöktürecek ölçekte bir ülkedir. Türkiye kendisine yakın Yunan adalarını silah kullanmadan ablukaya alsa dahi oradaki halk 1 hafta içerisinde Yunan hükümetine isyan eder! Yunanistan’ın Türkiye ile boy ölçüşmesi imkansızdır” ifadelerini kullandı.

"Yunanistan tek başına hiçbir şeydir"

“Türk Milleti şehit verdiği zaman dimdik vatan sağ olsun diyebiliyor! Yunanistan 300 asker bulamazken bizler bırakın 300’ü 50 bin kişilik alıma çıktığımızda 3 milyon kişi başvuruyor asker olmak için. Türkiye’de er çoktur, Yunanistan bizimle baş edemez!” diyen Yaycı, Yunanlıların iyice komplekse girmesine neden olacak şu görüşleri ifade etti:

Yunanistan 1922’yi asla unutmamalıdır. Ordusu yok olan Yunanistan “soykırıma uğradık” diye ağlamıştır. Yunanistan bağımsızlık savaşı uydurmadır. Yunanistan’ı Rusya, İngiltere ve Fransa kurmuş, Alman OTTO’yu da kral yapmışlardır. Yunanistan tek başına hiçbir şeydir.