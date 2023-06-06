Cihat Yaycı Paşa’dan suç duyurusu kararı

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, 15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin başarısız olmasıyla yurt dışına kaçan, son olarak yayıncıları arasında FETÖ/PDY firarilerinin de bulunduğu Özgürüz Radyo’da Geyik Muhabbeti adlı programın sunuculuğunu yapan Erk Acarer adlı FETÖ’cü hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda, Acarer’in, yedili masanın seçim mağlubiyetinin ardından 30.05.2023 tarihinde sosyal medya hesabından ”Kulislerde Kabine için Selçuk Bayraktar ve Bilal Erdoğan isimleri geçiyor. Bu, Erdoğan sonrasına ilişkin bir plandır. Bir Azerbaycan ya da Türkmenistan modeli hazırlıyorlar. Siyaset yine uyur, ‘Bu kadar da olmaz ya’ havasına bürünürse 100 yılı padişahlık modeli ile kucaklaşırız. Şimdi korku adına ve ‘yerlilik-millilik’ safsatası temelinde Selçuk Bayraktar’a da söz söyletmeyenler olacaktır. Yok ‘Mavi Vatanmış’, ‘Yok savunma sanayiymiş’ gibi söylemleri ısıtıp ısıtıp önünüze koyanlara aldanmayın. Mavi Vatan dediğiniz, mala çökmenin mucitlerinden Cihat Yaycıoğlu’nun Erdoğan’a Selefilik üzerinden iktidar ve para taşıma operasyonlarından biri…” şeklinde kullandığı ifadeler delil olarak gösterilerek hakkında kamu davası açılması talep edildi.

Müşteki Cihat Yaycı’nın Avukatı Av. Dr. Candaş Gürol, suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:

15 Temmuz Hain darbe girişiminden önce terör örgütü medyayı bireysel konular, mağduriyetler üzerinden manipüle edecek ve bu şekilde örgütle mücadeleyi yaralayacak yöntemlere başvurmaya başlamış bu hususta hain darbe adım adım hazırlanmış, FETÖ, birbirinden farklı renk ve tondaki profesyonel militanları vasıtasıyla çok iyi bildiği medyanın dilini, medyanın mutfağını, medyanın istemlerini ve beklentilerini fırsata çevirmeye çalışmıştır. Kontrollü darbe söylemlerinden gözaltına alınan örgüt mensuplarının eziyet gördüğü iddialarına, cezaevlerine atılan örgüt yöneticisi kadınlardan örgütün mahrem kadrolarını yönettiği belgelenen memurlara, örgütün beyin ana omurgasını yöneten öğretmenlere yönelik yapılan adli ve idari işlemlere kadar yüzlerce konuda toplumu manipüle edecek içerikler üretilerek medya kanalları vasıtasıyla halka servis edilmiştir. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ülkemizde faaliyet alanı bulamayan FETÖ/PDY ile iltisaklı gazeteci yurtdışına kaçmış sair ülkelerde yayıncılık faaliyeti altında özellikle sosyal mecralardan örgüt söylemlerini halka empoze etmeye devam etmektedir. Şüphelinin de yayıncıları ve yazarları arasında bulunduğu www.özgürüz.com FETÖ/PDY ile ilişkili olduğu yönünde yüksek şüpheler mevcuttur.

Şüpheli Erk Acarer’in Twitter adlı sosyal medya sitesinde @eaacerer adlı hesabı bulunmakta olup işbu hesabın 1.1 Milyon takipçisi bulunmaktadır. Şüpheli 30.05.2023 tarihinde sosyal medya hesabından ”Kulislerde Kabine için Selçuk Bayraktar ve Bilal Erdoğan isimleri geçiyor. Bu, Erdoğan sonrasına ilişkin bir plandır. Bir Azerbaycan ya da Türkmenistan modeli hazırlıyorlar. Siyaset yine uyur, ‘Bu kadar da olmaz ya’ havasına bürünürse 100 yılı padişahlık modeli ile kucaklaşırız. Şimdi korku adına ve ‘yerlilik-millilik’ safsatası temelinde Selçuk Bayraktar’a da söz söyletmeyenler olacaktır. Yok ‘Mavi Vatanmış’, ‘Yok savunma sanayiymiş’ gibi söylemleri ısıtıp ısıtıp önünüze koyanlara aldanmayın. Mavi Vatan dediğiniz, mala çökmenin mucitlerinden Cihat Yaycıoğlu’nun Erdoğan’a Selefilik üzerinden iktidar ve para taşıma operasyonlarından biri. Biliyorsunuz FETÖMETRE’nin mucidi Cihat Yaycı ve FETÖ Borsasının kurucusu Cihan Ekşioğlu zaman zaman ‘çökme operasyonlarında’ ortaklık yaptı. Mavi Vatan ise hem cihatçılara yol açma hem silah satma girişimiydi. Saray savaş çıkarır ve damadı İHA satar. İşte yerlilik-millilik bu! Cesaretiniz varsa bunları söyleyeceksiniz. Bu gerçeklikler üzerinden muhalefet yapacak ve yurttaşa gerçek bilgileri vereceksiniz. Bir Padişahlık sistemi kuruyorlar’ diye bağırıp çağırmak kolay. Boş lafı bırakıp, bariyer olacaksınız. Ama yapacaklarınızı görüyorum. ‘Bayraktar’ için bu iş ayrı o iş ayrı diyeceksiniz. Milli savunma sanayine vurgu yapacaksınız, hatta bir balonu birlikte şişireceksiniz. Benden söylemesi… Umuyorum ki; şimdi muhalefeti sadece ‘Erdoğan zaten çok hasta, yeni dönemde yok’ düşkünlüğü ve zavallılığı üzerinden kurmaz, gelecek simülasyonlarını efektif yaparsınız.” Beyanlarında bulunmuştur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

(EK-1: Şüpheli @eaacarer adlı Twitter kullanıcısına ait paylaşımın ekran görüntüsü)

3. Terör Örgütü Propagandası Yapma Suçu 3713 sayılı TMK (Terörle Mücadele Kanunu) 7/2 de düzenlenmiştir. Terör örgütü propagandası suçunun fiili – hareketini propaganda yapmak oluşturmaktadır. Propaganda; Bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz, yazı vb. yollarla gerçekleştirilen çalışma, yayma anlamına gelir. Yargıtay içtahatlarına göre propaganda; bir bütün olarak toplumun ya da belirli bir kesimin inanç, tutum ve davranışlarını yönlendirmek amacıyla bilinçli olarak seçilmiş bilgi, olgu ve savları sistemli bir çaba ve çeşitli araçları kullanarak yayma etkinlikleridir. Propaganda; geniş bir kitleyi, belirli hedefler doğrultusunda ikna etme çabasıdır. Bu yolla kitle desteği istenmektedir” şeklinde bir tanımlama yapar. Sonuç olarak kişi propaganda suçunu işleyebilmesi için belli bir düşünceyi yaymak için hareket etmelidir.

Dolayısıyla şüphelinin, bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla twitter üzerinden vermiş olduğu beyanlar ile FETÖ Terör Örgütü propagandası yapmış olabileceği kanaatinde olup ilgili hususa ilişkin olarak Sayın Makamınıza ihbarda bulunmaktayız. Zira şüpheli beyanlarında “Mavi Vatan ise hem cihatçılara yol açma hem silah satma girişimiydi. Saray savaş çıkarır ve damadı İHA satar. İşte yerlilik-millilik bu! Cesaretiniz varsa bunları söyleyeceksiniz. Bu gerçeklikler üzerinden muhalefet yapacak ve yurttaşa gerçek bilgileri vereceksiniz. Bir Padişahlık sistemi kuruyorlar’ diye bağırıp çağırmak kolay. Boş lafı bırakıp, bariyer olacaksınız.” İfadelerini kullanmıştır. Söz konusu beyanlar açıkça FETÖ/PDY dilidir.

Yine şüpheli Erk Acarer 02/11/2020 tarihinde yapmış olduğu paylaşımda DAEŞ'in Viyana'da gerçekleştirdiği saldırıları Türkiye yapıyor gibi göstermiş gelen tepkiler üzerine işbu paylaşımını silmiştir. ( EK-2: Şüphelinin 02/11/2020 tarihinde Viyana saldırıları hakkında yapmış olduğu paylaşımlar)

4. Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; Şüpheli hakkında; gerek Türkiye Cumhuriyeti Devleti hakkında yapmış olduğu dezenformasyon amaçlı paylaşımları gerek bütün hayatını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türkiye Cumhuriyeti’ne adamış olan müvekkil aleyhine gerçekleştirdiği suç teşkil eden eylemlerinden dolayı soruşturma yapılarak kamu davası açılmasını talep ederiz.