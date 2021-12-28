Cihat Yaycı Paşa’dan Rum provokasyonuna karşı flaş çözüm önerisi: Derhal bunlar yapılmalı!

Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Doğu Akdeniz'de ExxonMobil-Katar Petrolleri ortaklığından oluşan konsorsiyuma sözde 5. parselde doğal gaz arama izni vermesine tepki gösterdi.

“Sismik ve sondaj gemilerine KKTC bayrağı asılmalıdır”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin provokatif adımına ilişkin Türkiye’nin yapması gerekenleri maddeler halinde detaylandıran Cihat Yaycı Paşa, şunları söyledi:

“Sismik ve sondaj gemileri Doğu Akdeniz’de ve özellikle Kıbrıs adası çevresinde GKRY’nin sözde parsellerinde KKTC bayrağı asılmalıdır.”

“Türkiye’nin kazancı KKTC nin kazancı olur”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Türkiye’yi provoke eden çıkışına yönelik 3 somut öneride bulunan Cihat Yaycı, “Münhasır Ekonomik Bölge ilanına ilave olarak üç ayrı önerimi kamuoyuyla paylaşmak istiyorum. TC-KKTC Deniz Yetki Alanları Ortak Kullanım Anlaşması TC ve KKTC deniz yetki alanlarını kapsayacak şekilde DERHAL imzalamalıdır. Kısaca izah edecek olursak; Türkiye KKTC ile bir ‘deniz yetki alanı ortak kullanım anlaşması’ imzalayarak kendi deniz alanlarının KKTC ile ortak kullanımda olduğunu ifade eder ve böylece Türkiye’nin kazancı KKTC nin kazancı olur. Aynı zaman da bugüne kadar sürekli söylediğimiz üzere KKTC’nin Kıbrıs adasının etrafındaki tüm deniz alanlarında hakkı vardır söylemi doğrultusunda Türkiye’nin bu ortak kullanım anlaşmasına istinaden GKRY’nin sözde parselleri üzerindeki faaliyetleri uluslararası hukuk bağlamında meşruiyet kazanır. Bu durumda özetle üç sonuç ortaya çıkar. a. Türkiye kazanınca KKTC de kazanır. b. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki Mavi Vatan’ı Kuzey Kıbrıs’ın da Mavi Vatan’ı olur. Böylece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs adasının güneyindeki ve batısındaki deniz alanlarına da sahip olur ve müthiş büyük bir alandan ve kaynaklarından istifade eder. c. Türkiye’nin sözde GKRY parselleri üzerindeki faaliyetleri uluslararası hukuk bağlamında meşruiyet kazanır.”

“KKTC’nin fiilen tanınmasının yolu açılacak”

İkinci öneri olarak, TC’nin sahibi bulunduğu sismik araştırma ve sondaj gemileri filosundan bazı unsurların KKTC’ne kiralanması ve başka bir yöntem ile söz konusu deniz yetki alanlarında KKTC kendi bayrağı ile sondaj imkân ve kabiliyetine sahip kılınması gerektiğini söyleyen Cihat Yaycı Paşa, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Böylece KKTC’nin devlet varlığı ve etkisi güçlendirildiği gibi, KKTC bayraklı sismik ve sondaj gemilerinin faaliyeti uluslararası alanda stratejik bir hamle oluşturacak; a. Türkiye yerine doğrudan muhatap bir anda KKTC olacak, b. KKTC’nin hak ve menfaatlerini koruma somut gayret ve kararlılığı bambaşka bir diplomatik alan oluşturacak, c. KKTC’nin fiilen tanınmasının yolu açılacak, sondaj ve sismik araştırma faaliyetleri Yunan-Rum ikilisinin yanı sıra onların etkisindeki AB nezdinde ve onların iddiaları çerçevesinde de facto meşruiyet kazanacak, onları büyük şaşkınlığa uğratacaktır.”

“Fiilen sahada bayrak gösterilmeli”

Üçüncü önerisinin detaylarını anlatan Doç. Dr. Cihat Yaycı, sözlerini sözlerini şöyle tamamladı:

“ABD ve Katar'ın sözlü beyanları ile yetinilmeyerek 5 nci Parselde (TC Kıta Sahanlığı ile örtüşen ve örtüşmeyen bölümünde) DERHAL Arama (Sismik ve tercihen Sondaj) faaliyetine başlanarak fiilen sahada bayrak gösterilmeli ve adanın tümünde KKTC’nin hakkı olduğu söylemimiz fiiliyata dökülmelidir. Bunların hepsinin çok önemli ve çok boyutlu diplomatik ve hukuki stratejik hamle olacağına inanıyorum. Yapılmalarının önünde de hiçbir makul engel yoktur.”