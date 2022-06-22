Cihat Yaycı Paşa’dan orman yangını sonrası flaş paylaşım!

TÜRK DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Marmaris orman yangını sonrasında yaptığı açıklamada PKK-FETÖ-Yunanistan işbirliğine dikkat çekti. PKK-FETÖ ve Yunanistan uzun yıllardır çok ciddi bir işbirliği içerisinde bir bütünlük halinde hareket eden bir konsorsiyum oluşturduğunu vurgulayan Yaycı, “Türkiye'nin politik ve toplumsal manada sarsılması için çaba gösteren bu ittifakın terör işbirliği kendisini ne yazık ki Yeşil Vatanımız üzerinde göstermektedir. Yunanistanlı milletvekillerinin söylemlerine dahi yansıyan Yunanistan'ın terörle işbirliği kendisini 2022 yazında da ormanlarımız üzerinde göstermektedir. Türkiye'nin kaos, kargaşa ve karmaşaya itilmesi için yoğun çaba gösteren bu karanlık ittifaka karşı tam teyakkuz haline gelmemiz elzemdir” dedi.

PKK-FETÖ-YUNANİSTAN’ın 3K planı

Cihat Yaycı şunları söyledi: “PKK-FETÖ-YUNAN işbirliği turizm, tarım ve hayvancılık gelirlerimizi yok etmek, toplumu iç karışıklığa sevk etmek ve devlet otoritesini sarsmak için bu yaz da ormanlarımızı yakmaya başladı! PKK-FETÖ-YUNAN işbirliği, Kargaşa, Karmaşa ve Kaos oluşturma yani 3K stratejisine ormanlarımızı yakarak tekrar hız vermiş vaziyette. Ülkemizin istikrarı, güvenliği ve Yeşil Vatanımız kasıtlı yangınlarla hedef haline gelmektedir! Özellikle silahlı mücadele ile iyice ezilen PKK, yeniden güçlenen FETÖ ve Türkiye'nin son zamanlarda hukuka dayalı diplomatik çıkışlarından rahatsız olan Yunanistan geçmişte olduğu gibi bu yıl da karanlık yangın planlarını devreye sokmuştur! Geçtiğimiz yıl PKK , "Ateşin Çocukları" isimli terör oluşumu üzerinden orman yangınlarını üstlenmiş ancak FETÖCU ve diğer hainlerin baskısıyla bu kabullerini silmişlerdi. Üstelik daha sonra ormanlarımızı yakan ve yakmaya çalışan hainlerin bir kısmı da yakalanmıştı.

Yunan milletvekili PKK işbirliğini açık etti

“Özellikle PKK yangınlar çıkarma ve çevre terörü uygulama hususunda çok net talimatları bulunmaktadır! FETÖ de desteklemektedir” vurgusunu yapan Yaycı şöyle devam etti: “PKK ve FETÖ’ye de ev sahipliğini Yunanistan yapmaktadır. Yunanistan'ın sicili oldukça bozuktur! Yunan Milletvekili Boduvas; ‘PKK, Türkiye'nin Akdeniz politikalarını durduran Yunanistan'ın elindeki bir baskı aracıdır. PKK ile mücadele eden Türk Ordusu, Ege'de Yunanistan'a karşı hazırladığı güçlerini Doğu'ya sevk etmektedir’ demiştir. Başta devletimiz olmak üzere tüm Türk Milleti bu yaz da PKK-FETÖ-YUNAN işbirliği ile sahneye konulan bu EKO-TERÖR'e karşı uyanık olmalıdır! Bu konu Türk milletinin ortak konusudur ve ormanlar hepimizin zenginliği ve geleceğidir. Bu karanlık işbirliğine karşı Türk Milleti ve devleti tek yumruk olmalıdır. PKK-FETÖ-YUNAN işbirliğine bu yaz da kurban edecek ne bir santim Yeşil Vatanımız ne bir ağacımız ne de bir Yörük-Türkmen obamız vardır!”