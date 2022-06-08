Cihat Yaycı Paşa kitabın ortasından konuştu!

YENİ AKİT/ANKARA

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi/ Mavi Vatan DEGS Başkanı Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Yunanistan’ın Ege’deki 23 adayı silahlandırmasının, Türkiye tarafından adaların bu ülkeye devrini tartışmalı hale getirdiğini söyledi.

Yunanistan’ın tüm antlaşmaları hiçe sayarak adaları silahlandırılmasının ilgili tüm anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayan Cihat Yaycı, sosyal medyadan şu görüşleri dile getirdi: “Gayri askeri statüdeki adalar, 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları ile Doğu Adalar Denizi Adaları, Oniki Ada ve Meis, askerileştirilmemesi şartı ile Yunanistan’a devredilmiştir. Adaların gayri askeri statüsü, 13 Şubat 1914 tarihli 6 büyük devlet kararı, 1923 Lozan Barış Antlaşması ve 1947 Paris Barış Antlaşması ile belirlenmiştir. Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Antlaşmaları'nda gayri askeri statüde olması şartıyla kendisine devredilen 23 adanın 23'ünü de askerileştirerek adaların statülerini ihlal etmiştir. Bu 23 ada gayri askeri statüde kalmak şartıyla Yunanistan’a devredilmiştir. Adaların askerileştirilmesi statüyü bozmaktadır ve bu 23 adanın egemenlik devir şartı da tartışmalı hale gelmiştir.”