Cihat Yaycı ifşa etti! İşte Yunanistan'ın sinsi planı

Yeni Akit Ankara

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, TÜRK DEGS resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu ülkenin Arnavutluk’tan da MEB alanı çalmaya çalıştığına dikkat çekti.

Arnavutluk da Yunanistan'ın MEB iddialarını kabul etmiyor

“Yunanistan İyon Denizi'nde deniz yetki alanlarını sadece İtalya ile kesinleştirmeyi başardı. Yunan medyası ise Arnavutluk'la bir MEB anlaşması imzalamanın Yunanistan'ın Türkiye karşısındaki hukuksuz tezlerine ciddi bir prestij kazandıracağını iddia ediyor!” vurgusunu yapan Yaycı Paşa, paylaşımında şu çarpıcı bilgilere yer verdi:

Arnavutluk Eski Diplomatı Şaban Murati 2020'de Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkartmasını şu sözlerle eleştirmişti; “Yunanistan'ın İyon Denizi'nde karasularını 12 mile çıkartması yalnızca Arnavutluk'la ilgilidir!”

Arnavut Diplomat Murati şöyle bir soru da yöneltmişti; “Yunanistan, 1982'de imzalanan BM Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin 12 mil ilkesini neden 1982'den beri değil de 2017'de uygulamaya koyuyor? Arnavutluk bunu kabul edemez!”

Yunanistan, Meis üzerinde yaptığı hukuksuzluğun aynısını Othonoi ve Ereikoussa Adaları'nın karasularını 12 mile çıkartarak Arnavutluk'un da deniz alanlarını gasp etmeye çalışmakta. Olası bir MEB anlaşması ile de bu adaların kendine ait MEB'leri olduğu iddiasında bulunuyor.

Yunan medyası ise bu planın temel amacını şu şekilde itiraf ediyor; “Othoni ve Ereikoussa, Meis ile aynı durumdadır. Türklerin Arnavutlar'a Yunanistan ile MEB anlaşması yapmayın baskısı da bundan ileri gelmektedir”