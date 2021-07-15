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Gündem Cihat Yaycı Akit’e konuştu: Ege’de NATO ve AB’nin var olmasını FETÖ sağladı!
Gündem

Cihat Yaycı Akit’e konuştu: Ege’de NATO ve AB’nin var olmasını FETÖ sağladı!

15 Temmuz’un 5’inci yıldönümü nedeniyle yeniakit.com.tr’ye konuşan eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı, “Milletine ve Devletine böyle hainlik yapan ve başkalarının casusu olan başka bir güruh tarihte görülmemiştir. Adalar (Ege) Denizinde bugün düzensiz göç ile mücadele bahanesiyle NATO ve AB’nin var olmasını sağlayan Yunanistan lehindeki süresiz anlaşmanın onaylanmasını sağlayan da Fetöcu sözde askerlerdi.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 13:10:00 - 2021-07-15 13:14:17
Cihat Yaycı Akit’e konuştu: Ege’de NATO ve AB’nin var olmasını FETÖ sağladı!

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

Müstafi Tümamiral ve TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, 15 Temmuz’a ilişkin yeniakit.com.tr’ye konuştu. 

“Ege’de NATO ve AB’nin var olmasını sağlayan FETÖ’cü sözde askerlerdi”

Terör örgütü FETÖ ile mücadelenin yıllar alacağını ve bu mücadeleden asla taviz verilmemesi gerektiğini belirten Cihat Yaycı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Adalar (Ege) Denizinde bugün düzensiz göç ile mücadele bahanesiyle NATO ve AB’nin var olmasını sağlayan Yunanistan lehindeki süresiz anlaşmanın onaylanmasını sağlayan da  Fetöcu sözde askerlerdi. Annan planının destekleyicileri ve Denktaş’ı Ergenekoncu ilan edenler de onlardı. Açılım sürecinin bir bölünme sürecine dönüşmesinin en büyük savunucuları Fetöcu askerler ve FETÖ medya organları idi.”

“FETÖ, PKK ile anlaşarak şehirleri onlara teslim etti”

Türkiye’nin zamanında Suriye’ye müdahale etmesinin önüne de ihanet şebekesinin geçtiğini hatırlatan Cihat Yaycı, şunları söyledi:

“Suriye’ye zamanında müdahaleyi çok engellediler ve muhalefet ettiler, PKK ile anlaşarak şehirleri onlara teslim ettiler, o zamanki  bölgedeki bir Büyükşehir Emniyet Müdürünün söylemlerini hatırlayın.. sonra Fetöcu çıktı. Sonra da sözde Hendek savaşları ve girilemeyen şehirler.. hepsinin sorumlusu Fetöculardı.”

“Doğu Akdeniz’de MEB ilanına karşı çıktılar”

“Doğu Akdeniz’de MEB ilanına karşı çıkan da onlardı.” diyen Cihat Yaycı, “Halen firari FETÖ'cü  sözde askerler Libya Anlaşmasına karşı, çıkmakta, Doğu Akdeniz’de Türkiye’yi saldırgan göstermekte ve Yunan tezlerini savunmaktadırlar. Türkiye ‘yi uluslararası arenada ‘serseri devlet’ konumuma düşürmek ve dışarıdan müdahaleyi meşrulaştırmak için ‘MİT tırları’ gibi iftira kampanyaları yapan ve 15 Temmuz sonrasında da yine aynı kampanyaya devam ederek ‘Libya’ya MİT Gemileri’ iftiralarını yazan, yayan da FETÖ’dür.” şeklinde konuştu. 

“Böyle hainlik yapan, başkalarının casusu olan başka bir güruh tarihte görülmemiştir”

Müstafi Tümamiral ve TÜRKDEGS Başkanı Doç. Dr. Cihat Yaycı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Rus uçağının düşürülmesi ve Rus Büyükelçinin öldürülmesi... Bütün bunların hepsi FETÖ’nün bu ülkeye yaptıkları ihanetin ve hainliğin örneğidir. Milletine ve Devletine böyle hainlik yapan ve başkalarının casusu olan başka bir güruh tarihte görülmemiştir.”



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