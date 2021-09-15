Cihat Yaycı: 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'yi işgal edeceklerdi
15 Temmuz'un "Türkiye'nin Arap Baharı" olarak planlandığını söyleyen Emekli Tümamiral Cihat Yaycı "15 Temmuz başarılı olsaydı batıdan Yunanistan, güneyden PYD ve DEAŞ, Türkiye'yi işgal edecekti" dedi.
Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ulusal TV'de katıldığı bir programda Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.
Cihat Yaycı, "15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'de bir iç karışıklık olacaktı. PYD ve DEAŞ, aşağıdan gelecekti, Yunanistan da batıdan gelecekti. Sanmasınlar ki Türkiye'de bir darbe olup yeni bir düzen gelecekti. Türkiye'de hesaplanan şey bir iç karışıklık ve Türkiye'nin batı tarafından parçalanması stratejisinin hayata geçirilmesiydi" dedi.