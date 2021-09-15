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Gündem Cihat Yaycı: 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'yi işgal edeceklerdi
Gündem

Cihat Yaycı: 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'yi işgal edeceklerdi

15 Temmuz'un "Türkiye'nin Arap Baharı" olarak planlandığını söyleyen Emekli Tümamiral Cihat Yaycı "15 Temmuz başarılı olsaydı batıdan Yunanistan, güneyden PYD ve DEAŞ, Türkiye'yi işgal edecekti" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-15 11:59:00 -
Cihat Yaycı: 15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'yi işgal edeceklerdi

Emekli Tümamiral Cihat Yaycı, Ulusal TV'de katıldığı bir programda Türkiye-Yunanistan ilişkilerini değerlendirdi.

Cihat Yaycı, "15 Temmuz başarılı olsaydı Türkiye'de bir iç karışıklık olacaktı. PYD ve DEAŞ, aşağıdan gelecekti, Yunanistan da batıdan gelecekti. Sanmasınlar ki Türkiye'de bir darbe olup yeni bir düzen gelecekti. Türkiye'de hesaplanan şey bir iç karışıklık ve Türkiye'nin batı tarafından parçalanması stratejisinin hayata geçirilmesiydi" dedi.

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Yorumlar

Mardinli hoca

Cihat bey tesbiti doğrudur.Kalacak olan parça Kafir amarikanin bir ayaleti olacaktı.Şeyhülislam hz feto devleti olacaktı
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Bozkurt

Eski feto yandaşı AKP'den şimdi vatan kurtarıcı mi olacak? AKP'de Atatürk olmak kapasitesi yok. yoksa gider silahlandırımış adaları lozanı delmek suçundan geri alırsınız ve diyaneti feto unsurlarından ve elemanlarından temizlersin
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