Cihat Şener ile Nagehan Alçı arasın 'yüz yüze' eğitim tartışması! 'Bu motivasyonu bozmayalım'

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Eğitim Uzmanı Cihat Şener ile Habertürk yazarı Nagehan Alçı arasında "yüz yüze eğitim" tartışması yaşandı.

Şener'in 'Geçen sene neredeydiniz?' tepkisi tartışmayı başlattı

Yüz yüze eğitimin başlatılmasını kararını eleştiren Şener, "Siz geçen sene neredeydiniz? Niye bu kararı geçen sene almadınız da bir Milli Eğitim Bakanı değiştirdik biz?" dedi. Nagehan Alçı, Şener konuşurken araya girmek istedi. Cihat Şener, Alçı'ya tepki göstererek, "Bana müsade eder misiniz? Kanal sizin. İstediğiniz kadar konuşursunuz. Dikkatimi dağıtmayın hanımefendi." ifadelerini kullandı. Nagehan Alçı, konuşmaya devam edince, Şener, "Muharrem bey beni yayından alınız." çağrısı yaptı. Alçı, Şener'in yüz yüze eğitime ilişkin sözlerini, "Moral bozmak" olarak değerlendirdi.

'Lütfen bu motivasyonu bozmayalım'

Nagehan Alçı, sözlerine şöyle devam etti: "Geçen yıl zaten yanlış yapıldı. Bırakın bundan sonra doğru yapılsın. Niye Türkiye'yi bu kadar küçümsüyoruz? Türkiye'de önlem alarak okul açabilir. Biz bir gündem oluşturduk. Lütfen bu motivasyonu bozmayalım."