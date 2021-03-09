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Siyaset Cihangir İslam: Kılıçdaroğlu bu ülke için çok büyük problem!
Siyaset

Cihangir İslam: Kılıçdaroğlu bu ülke için çok büyük problem!

Saadet Partisi'nden istifa ettikten sonra CHP'ye geçen ve bugün Kılıçdaroğlu tarafından kendisine rozet takılan İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın, daha önce Kılıçdaroğlu için 'bu ülke için, bu toplum için... büyük bir problem' dediği paylaşımlar yeniden gün yüzüne çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-09 16:31:00 - 2021-03-09 16:38:07
Cihangir İslam: Kılıçdaroğlu bu ülke için çok büyük problem!

Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. İslam'ın rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takarken, sosyal medyada da eski tweetleri gündem oldu. İslam'ın yıllar önce yaptığı bir paylaşımda "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" dediği görüldü.

Cihangir İslam CHP'ye katıldı

Geçen yıl mart ayında Saadet Partisinden 'görüş ayrılıkları' nedeni ile istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, CHP'ye katıldı. İslam'a rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı.

'Kılıçdaroğlı, bu ülke için büyük problem'

İslam'ın CHP'ye katılımı ile birlikte sosyal medya da hareketlendi. Eski paylaşımları ortaya saçılan İslam'ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdiği ve HDP'ye güçlü bir şekilde destek verdiği görüldü.

Bir paylaşımında "Kemal Kılıçdaroğlu bu ülke için, bu toplum için, muhalefet için, TBMM için, en önemlisi CHP için çok daha büyük bir problem" diyen İslam'ın HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı tebrik ettiği, Selahattin Demirtaş'ı da destekleyen tweetler attığı ortaya çıktı.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor
Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor

Gündem

Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor

 

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