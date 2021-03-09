Cihangir İslam, dindarlara kan kusturan partiye geçiyor

2020'nin Mart ayında Saadet Partisi'nden istifa eden Cihangir İslam'ın Müslümanlara zulmeden CHP'ye katılacağı ortaya çıktı.

CHP'li yetkililer, Cihangir İslam'ın yapılan görüşmeler neticesinde CHP'ye katılma kararı aldığını, yarın grup toplantısında İslam'ın rozetini Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun takacağını aktardı.

İslam'ın üyeliğiyle CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 136'ya çıkacak.

2018 seçimlerinde CHP listesinden aday olan İslam, İstanbul'dan milletvekili seçilmiş, ardından Saadet Partisi sıralarına geçmişti.

İslam Saadet Partisi'nden böyle istifa etmişti:

Bu iç burkan yol ayrımında Saadet camiasının gösterdiği müşfik tutumun ve tutturduğu yüksek nezaket seviyesinin ülkemiz siyasetine de bir örnek teşkil etmesini diliyorum. Kendilerine bu nedenle bir kez daha müteşekkirim. Dileğim, onları mahcup etmemek için gayretimin sınırlarını zorlayacağımdan emin olmaları. Bütün dostane davetlere icabet ederek farklı kesimlerle diyalog kurmak, düşmanlıkları ortadan kaldırmak, düşmanlık üretenlerle mücadele etmek bundan sonra da ödev tanımım içerisinde yer alacaktır. TBMM'de milletimizin güvenine layık olmaya bundan sonra da gayret gösterecek, sadece doğruyu söylemeye ve sadece doğru kararlara el kaldırmaya devam edeceğim. Adil, huzurlu, bütün yurttaşlarının ve ülkemize sığınan her insanın güven duyduğu bir ülke yönetimini tesis etmek için parti, kişi, kurum farkı gözetmeden katkı sunmayı ahlaki ve öncelikli ödevim olarak görüyor, bundan sonra da çalışmalarımı bu çerçevede sürdüreceğimi kamuoyuna saygılarımla arz ediyorum.