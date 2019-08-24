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Çiğli’de ekolojik atölye

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve bilinçli tüketimi sağlamak amacıyla Çiğli Belediyesi tarafından başlatılan ekoloji temalı atölye çalışmalarında evsel atıklar, sanatsal ve işlevsel ürünlere dönüşüyor.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:27
Çiğli’de ekolojik atölye

Çocuklarda çevre bilinci oluşturmak ve bilinçli tüketimi sağlamak amacıyla Çiğli Belediyesi tarafından başlatılan ekoloji temalı atölye çalışmalarında evsel atıklar, sanatsal ve işlevsel ürünlere dönüşüyor.


Aydınlıkevler Mahallesi semt merkezinde başlatılan ekoloji odaklı atölye çalışmalarında 9-12 yaş grubu çocuklar; drama, sanat, el becerileri, atık malzeme dönüşümü çalışmalarına başladı. Yapılan etkinlikler felsefeyle de desteklenirken, çocuklarda farkındalık bilinci oluşturulması amaçlanıyor. Çocuklardan büyük ilgi gören atölye çalışmalarında atıklardan birçok ürün elde edildi. Keziban Zeren Karaaslan koordinatörlüğünde yapılan çalışmalarda minikler ayrıca; felsefe okumaları gerçekleştiriyor, drama ve küçük oyunlarla kendilerini ifade etme, yaşadığı dünyayı anlamlandırma gibi çalışmaları da gerçekleştirmiş oluyorlar.


Çocukların atıklardan yaptıkları ürün ve malzemeleri görmek üzere minikleri ziyaret eden Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, "Çocuklarımızın kendilerine katkı sağlayabilecek uğraşılar içinde olmalarını istiyoruz. Yaptıkları ürünleri birlikte inceledik. Yumurta kartonlarında tohumların filizlenmesini gördüler. Atık ambalaj kutularından işlevsel ürünler yaptılar. Çocuklar hem atıkları geri dönüştürdüler, hem de felsefe okumaları ve drama çalışmalarına katıldılar" dedi.


Ekoloji Koordinatörü Keziban Zeren Karaaslan da, çocukların kısa sürede birçok faaliyete katılarak gelişimlerine katkı sağladıklarını belirtti. Karaaslan şöyle konuştu:


"Çocuklarımız tohum ekme ve drama oyunlarına katıldılar. Çalışmalarda çocuklar birbirlerine her gün bir sevgi menüsü sundular. Sevgi ve doğayı koruma ana temamız oldu. Burası bir okul değil, yapılan çalışma bilgi paylaşımı. Ana sloganlarımızdan biri de yenisini alma, çöpü atma, çöpü çoğaltma, gezegeni rahat bırak."

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 11:27
  1. sanat
  2. doğa

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