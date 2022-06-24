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Gündem Ciğerlerimiz yandı! Yürekleri dağlayan görüntü
Gündem

Ciğerlerimiz yandı! Yürekleri dağlayan görüntü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce başlayan ve ekiplerin müdahalesinin devam ettiği orman yangınında küle dönen alanlar havadan görüntülendi.

Yeniakit Publisher
2022-06-24 21:58:00 - 2022-06-24 22:00:35

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 4 gün önce akşam saatlerinde Bördübet koyu Yedi Adalar mevkiinde başlayan orman yangını sonrası kara tablo havadan dron ile görüntülendi.

Yaban hayatı koruma alanı içinde kalan Bördübet, Hisarönü ve Değirmenyanı’nın yeşil örtüsü adeta kara bir tabloya dönüştü. Başta boz ayı olmak üzere özellikle Karakulak gibi canlıların yaşam alanı yok oldu.

Binlerce sığla ağacı da kül oldu

Bölgede kızılçam ormanlarının yanında ilaç ve kozmetik sanayiinde reçinesi kullanılan binlerce sığla ağacı da yangında yanarak kül oldu.

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