Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer sote yapmanınpüf noktaları

Ağızda dağılan, yumuşacık ciğer sote yapmak için püf noktalarına dikkat edilince oldukça basittir. Ciğer pişirirken nelere dikkat edilmeli? Ciğer pişirmenin püf noktaları nelerdir? Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer kavururken nelere dikkat edilmeli?

Ciğer sote nasıl yapılır?

Lezzetli bir ciğer pişirmenin en önemli noktası doğru ciğeri seçmektir. Kuzu ciğeri tercih ederseniz kavurma esnasında ufalanabileceğini, yeteri kadar pişmezse de sert kalabileceğini unutmayın. Dana ciğeri tercih etmeniz hata yapma oranınızı azaltacaktır.

Sinirleri ve zarı iyi temizlenmemiş bir ciğer, ne kadar iyi pişmiş olsa da dilediğiniz kıvamda ve lezzette olmayacaktır. Lezzetli bir ciğer sote için ciğeri iyi temizlemeye özen gösterin.

Ciğer sote tarifi

Ciğeri temizlerken, uzun süre suda bekletmek size iyi temizlenmiş hissettiriyor olabilir ama bu ciğerin lezzeti için tamamen yanlış. Uzun süre suda bekleyen ciğer hem lezzetini kaybeder hem de piştikten sonra sertleşebilir. Ciğer temizlerken suda bekletmek yerine sadece sudan geçirmeniz yeterli olacaktır.

Diğer tüm et ürünleri gibi ciğeri de pişirmeden önce marine edebilirsiniz. Ağızda dağılan bir ciğer kıvamı yakalamak için ciğeri 1 veya 2 saat sütlü bir marine sosunda bekletmelisiniz.

Ciğer sote tariflerinde pişirme süresi 20-25 dakikayı kesinlikle aşmamalıdır. Ciğer kavurma işleminde ise 10-15 dakika arası yeterli olacaktır. Kavururken de sotelerken de daha yumuşak bir ciğer yapmak istiyorsanız, tavaya attıktan sonraki ilk 5 dakika çok önemli. Bu sürede tavanın kapağını kesinlikle açmamalısınız.

Ciğer çoğu zaman una bulanarak pişirilir. Bu yöntemle ciğer kokusu bir miktar giderilir ama kesin sonuç almak için ciğeri bularken kullandığınız unun içine bir tutam kişniş eklemeniz yeterli olacaktır.