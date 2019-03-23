0553 313 94 23

Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer sote yapmanınpüf noktaları

Ağızda dağılan, yumuşacık ciğer sote yapmak için püf noktalarına dikkat edilince oldukça basittir. Ciğer pişirirken nelere dikkat edilmeli? Ciğer pişirmenin püf noktaları nelerdir? Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer kavururken nelere dikkat edilmeli?

23 Mart 2019 Cumartesi 16:04
Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer sote yapmanınpüf noktaları

Ağızda dağılan, yumuşacık ciğer sote yapmak için püf noktalarına dikkat edilince oldukça basittir. Ciğer pişirirken nelere dikkat edilmeli? Ciğer pişirmenin püf noktaları nelerdir? Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer kavururken nelere dikkat edilmeli?

Ciğer sote nasıl yapılır?

Lezzetli bir ciğer pişirmenin en önemli noktası doğru ciğeri seçmektir. Kuzu ciğeri tercih ederseniz kavurma esnasında ufalanabileceğini, yeteri kadar pişmezse de sert kalabileceğini unutmayın. Dana ciğeri tercih etmeniz hata yapma oranınızı azaltacaktır.

Sinirleri ve zarı iyi temizlenmemiş bir ciğer, ne kadar iyi pişmiş olsa da dilediğiniz kıvamda ve lezzette olmayacaktır. Lezzetli bir ciğer sote için ciğeri iyi temizlemeye özen gösterin.

Ciğer sote tarifi

Ciğeri temizlerken, uzun süre suda bekletmek size iyi temizlenmiş hissettiriyor olabilir ama bu ciğerin lezzeti için tamamen yanlış. Uzun süre suda bekleyen ciğer hem lezzetini kaybeder hem de piştikten sonra sertleşebilir. Ciğer temizlerken suda bekletmek yerine sadece sudan geçirmeniz yeterli olacaktır.

Diğer tüm et ürünleri gibi ciğeri de pişirmeden önce marine edebilirsiniz. Ağızda dağılan bir ciğer kıvamı yakalamak için ciğeri 1 veya 2 saat sütlü bir marine sosunda bekletmelisiniz.

Ciğer sote tariflerinde pişirme süresi 20-25 dakikayı kesinlikle aşmamalıdır. Ciğer kavurma işleminde ise 10-15 dakika arası yeterli olacaktır. Kavururken de sotelerken de daha yumuşak bir ciğer yapmak istiyorsanız, tavaya attıktan sonraki ilk 5 dakika çok önemli. Bu sürede tavanın kapağını kesinlikle açmamalısınız.

Ciğer çoğu zaman una bulanarak pişirilir. Bu yöntemle ciğer kokusu bir miktar giderilir ama kesin sonuç almak için ciğeri bularken kullandığınız unun içine bir tutam kişniş eklemeniz yeterli olacaktır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 16:04
  1. Ciğer sote
  2. Ciğer sote nasıl yapılır
  3. Ciğer sote malzemeleri
  4. Ciğer sote tarifi
  5. Ciğer sote püf noktaları
  6. Ciğer sote yapmanın püf noktaları
  7. Ciğer sote nasıl yapılır?
  8. Ciğer kavururken nelere dikkat edilmeli?
  9. Ciğer pişirirken nelere dikkat edilmeli?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019
    1. Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi..
    2. Beşiktaş'tan yeni teknik direktör..
    3. Rejim güçleri köyü bombaladı! Onlarca..
    4. Cumhur İttifakı'nın Büyük Ankara Mitingi
    5. Senkronize Kayak Milli Takımı, Erzurum..
    6. Reytingler nasıl ölçülüyor? İşte..
    7. Binali Yıldırım, İstanbul kulüplerinin..
    8. Seyahat acenteleri temsilcileri..
    9. Hakan Çalhanoğlu eski takımına mı..
    10. Oyunseverler "rekabeti" canlı izleyecek
    11. ABD ordusu için geliştirildi! Yeni..
    12. Pakistan'ın milli gün kutlamalarında..
    13. Devlet Bahçeli: Ya ülkücüsündür ya..
    14. Pakistan'da okul duvarı yıkılması..
    15. Bursaspor'un borcu ne kadar?
    16. Ziyaret için geldiği Türkiye'de..
    17. İngilizler yazdı: Saldırılar 6 kat arttı
    18. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    19. Cezayirli avukatlar Buteflika'yı..
    20. Kabak tatlısı nasıl yapılır? Kabak..
    21. "Kuduz ve benzeri anti serumları..
    22. 10 ilde FETÖ'ye büyük darbe! 13 asker..
    23. "Üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz"
    24. Ciğer sote nasıl yapılır? Ciğer sote..
    25. Ordu’da trafik kazası: 8 yaralı
    26. Hilmi Güler: "Ordu deniz ticaretinin..
    27. Van’da merhum Muhsin Yazıcıoğlu için..
    28. Kadınlar Basketbol Süper Ligi
    29. Bakan Koca: Ne hepatit B ne de polio..
    30. Bahçeli: Hangi mihraklarla omuz omuza..
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok