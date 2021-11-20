Ciğer otu nedir? Faydaları nelerdir?

Ciğer otu ormanlık ve gölgelik alanlarda kendiliğinden yetişebilen bir bitkidir. Tek başına kullanılabileceği gibi başka şifalı bitkilerle beraber de kullanılabilir. Ciğer otu, şifası nedeniyle yıllardır alternatif tıpta kullanılır.

Ciğer otu faydaları nelerdir?

Göğsü yumuşatan ve bronşları rahatlatan özelliğe sahiptir.

Çok etkili bir idrar söktürücüdür. Ödem atma için kullanılabilir.

Toz haline getirilen ciğer otu vücuttaki iltihaplı bölgelere uygulanırsa en kısa süreçte iltihabı kurutabilir.

Mide ve bağırsakların görevini en iyi şekilde yapmalarına yardımcı olur.

Hazımsızlık, şişkinlik, gaz gibi sorunların giderilmesinde etkilidir.

Doğal bir antiseptiktir. Mikropları öldürür.

Yaraların iyileşmesi için kullanılabilir.

Basur ve meme çatlaklarında kullanımı yaygındır.

Cilt iltihapları ve yaraları için çok faydalıdır.

Ciltte meydana gelen lekelerin yanı sıra hafif yanık izlerini gidermek için de kullanabilirsiniz.

Boğaz ağrıları ve iltihaplarının hızla iyileşmesine yardımcı olur.

Bütün şifalı bitkilerde olduğu gibi ciğer otunu da kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Sürekli ilaç kullananlar için bu konu daha da önem taşır. Zehirli türleri olduğu için güvenilir kaynakları tercih etmenizde fayda vardır. Güvenli yerden toplanan ve kurutulduktan sonra paketlenen formunu kullanmanız sizin için en doğru seçimdir. Tansiyon hastalarının uzman doktor görüşü olmadan kullanmaları sakıncalıdır. Fazla miktarda kullanılırsa müshil etkisi göstererek ishal oluşumuna neden olur.