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Çiğdem Karaaslan ve Ali Kılıç: "7 bin kişi iş sahibi olacak"

AK Parti Genel Başkanı Çiğdem Karaaslan ile birlikte 5 mahallede miting yapan Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, "Sakarlı’ya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruluyor.

21 Mart 2019 Perşembe 12:48
Çiğdem Karaaslan ve Ali Kılıç: "7 bin kişi iş sahibi olacak"

AK Parti Genel Başkanı Çiğdem Karaaslan ile birlikte 5 mahallede miting yapan Cumhur İttifakı AK Parti Terme Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç, "Sakarlı’ya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) kuruluyor. Çalışmalar başladı. 7 bin kişi iş sahibi olacak" dedi.


Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Ali Kılıç, partisinin Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ile 5 mahallede adeta gövde gösterisi yaptı. Kılıç ve Karaaslan, Termelilere yeni dönem için birbirinden önemli müjdeler verdi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ile Cumhur İttifakı Adayı Ali Kılıç, Evci, Kocaman, Dörtyol, Yenidoğan ve Yunusören Mahallerinde halkla buluştu. Her mahallede miting havasında geçen buluşmalarda Kılıç ve Karaaslan, yaptıkları konuşmalarda birbirinden önemli yatırım ve hizmetlerin müjdesini verdi.



Anaokulu, mezarlık ve dolmuş hattı sözü


Görkemli geçen Yenidoğan ve Yunusören Mahallerindeki mitingde konuşan Ali Kılıç, "Her 2 mahallemizin kullanacağı bir anaokulunu inşa edeceğiz. Buradan bunu sözünü veriyorum. Ayrıca kent merkezine ulaşımınızı sağlayarak bir dolmuş güzergahı kuracağız. Yine her 2 mahallemizin ortak olarak kullanabileceği yeni bir mezarlığı bölgemize kazandıracağız" dedi.



Sakarlı İhtisas OSB start alıyor


Çiğdem Karaaslan’ın, Sakarlı merasına yapılacak olan İhtisas Organize Sanayi Bölgesi(OSB) ile ilgili verdiği müjdeye değinen Ali Kılıç, "Değerli milletvekilimiz, genel başkan yardımcımız hepimizi sevince boğan bu müjdesi, ilçemizde istihdam sorununun giderilmesine çok önemli katkı sağlayacak. Sakarlı bölgesinde bin 700 dönüm alan üzerine yapılacak OSB ile kısa süre içerisinde 7 bin Termeli iş imkanına kavuşacak" diye konuştu.



Mezbaha ve su ürünleri pazar


Başkan Adayı Ali Kılıç ayrıca, "İlçemizde tarımsal alanda tam bir kalkınma yaşatacak projelerimizle geliyoruz. Hayvancılık alanında kooperatifçiliğin geliştirilmesi, bu alanda kurs ve eğitimlerin verilmesi sağlanacak. Canlı hayvan pazarı geliştirilecek, mezbaha hizmete açılacak. İlçemizde ayrıca seracılık, arıcılık, fındık ve pirinç yetiştiriciliği gibi faaliyetlerin desteklenmesi için Tarımsal ve Kırsal Kesimi Destekleme Ajansı(TKDK) ile işbirliği yapılacak. Termemize ayrıca Terme Su Ürünleri Pazarı’nı kuracağız" şeklinde konuştu.


Düzenlenen halk buluşmaları ve mitinglere ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Kamuran Özden, AK Parti Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, AK Parti ve MHP ilçe yöneticileri de katıldı.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 12:48
  1. doğa

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