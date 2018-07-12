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Çiğ patlıcanın bilinmeyen faydaları nelerdir?

Yemeklerin vazgeçilmez malzemelerinden biri olan patlıcanın vücudumuza birçok fayda sağlamaktadır.

12 Temmuz 2018 Perşembe 15:49
Çiğ patlıcanın bilinmeyen faydaları nelerdir?

Patlıcan düşük kalori içerdiği için tercih ediliyor. Ayrıca sindirim sistemini rahatlatması faydaları arasında bulunuyor. Patlıcan özellikle yaz aylarında sofraları şenlendiren sebzeler arasında yer alır. Birçok organa şifa dağıtır.

PATLICANIN FAYDALARI:

- Sindirimi rahatlatarak dışkılamayı kolaylaştırır.

- Bağırsakları yumuşatır ve oluşma ihtimali olan taş ve kumu önler.

- A, B1, B2, C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum ve demir minerallerini bakımından da zengindir.

- Kötü kolesterolün düzenlenmesine yardım eder.

- Kandaki trombosit hücreleri dengeler.

- Kalp hastalıklarının önlenmesine yardım eder.

- Yüksek miktarda su içeriği nedeniyle cildi nemlendirir. Kuru cilt ve kuru saçlara iyi gelir.

- Kansere yakalanma oranını düşürür.

- Beyin sağlığının yanı sıra sinir sisteminde deforme olmuş hücreleri yeniler.

- Diyabet rahatsızlığı olanlar yani şeker hastaları için de oldukça harika bir sebzedir. Şeker hastaları da bu şifalı sebzeyi rahatlıklara tüketebilir.

- Güçlü bir antioksidandır.

- Bacaklarda ve basenlerde selülit oluşmasını önler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 15:49
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