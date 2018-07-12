Çiğ patlıcanın bilinmeyen faydaları nelerdir?
Yemeklerin vazgeçilmez malzemelerinden biri olan patlıcanın vücudumuza birçok fayda sağlamaktadır.12 Temmuz 2018 Perşembe 15:49
Patlıcan düşük kalori içerdiği için tercih ediliyor. Ayrıca sindirim sistemini rahatlatması faydaları arasında bulunuyor. Patlıcan özellikle yaz aylarında sofraları şenlendiren sebzeler arasında yer alır. Birçok organa şifa dağıtır.
PATLICANIN FAYDALARI:
- Sindirimi rahatlatarak dışkılamayı kolaylaştırır.
- Bağırsakları yumuşatır ve oluşma ihtimali olan taş ve kumu önler.
- A, B1, B2, C vitaminlerinin yanı sıra kalsiyum, potasyum ve demir minerallerini bakımından da zengindir.
- Kötü kolesterolün düzenlenmesine yardım eder.
- Kandaki trombosit hücreleri dengeler.
- Kalp hastalıklarının önlenmesine yardım eder.
- Yüksek miktarda su içeriği nedeniyle cildi nemlendirir. Kuru cilt ve kuru saçlara iyi gelir.
- Kansere yakalanma oranını düşürür.
- Beyin sağlığının yanı sıra sinir sisteminde deforme olmuş hücreleri yeniler.
- Diyabet rahatsızlığı olanlar yani şeker hastaları için de oldukça harika bir sebzedir. Şeker hastaları da bu şifalı sebzeyi rahatlıklara tüketebilir.
- Güçlü bir antioksidandır.
- Bacaklarda ve basenlerde selülit oluşmasını önler.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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