Çiğ köfteler artık "Sosyal Masa"da yenecek

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DİLARA ÇELİK - İstanbul'da bir çiğ köfte dükkanının sahibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sonrası oluşacak kontrollü sosyal hayat için "Sosyal Masa"lar hazırladı.

Tüm dünyayı tehdit eden ve birçok ülkede binlerce insanın ölümüne neden olan koronavirüsle mücadele yürütülürken, bazı işletme sahipleri de sağlıklı bir ortamda hizmet verebilmek için kendilerince çözüm üretmeye çalışıyor.

İstanbul'da çiğ köfte dükkanı bulunan Ömer Turan da müşterilerinin sağlığını korumak amacıyla koronavirüs sonrası geçilecek kontrollü sosyal hayat için masalara şeffaf pleksi yerleştirerek sosyal mesafeyi ve izolasyonu sağlamayı hedefliyor.

Turan'ın ''Sosyal Masa'' adını verdiği bu yöntem ile müşteriler önce sosyal mesafe kuralına uyarak sıraya girecek, ardından tek kişilik kabinlerde, diğer müşterilerle temasta bulunmadan yemek yiyebilecek.

Turan'ın iş yerinde çatal, bıçak, tabak gibi ürünler ise koronavirüs günleri başladığından bu yana "tek kullanımlık" olarak servis ediliyor.

- Çiğ köfteler kabin içinde yenecek

Dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini ve bu dönemde esnaf olarak üzerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını anlatan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına rağmen müşterilerine servis yapabildiklerini söyledi.

Salgının kontrol altına alınmaya başlamasıyla sosyal hayatın yeniden canlanacağını ancak sosyal mesafeye dikkat edileceğini belirten Turan, bu nedenle "Sosyal Masa" adını verdiği fikri hayata geçirdiklerini dile getirdi.

İş yerine gelen müşterilerinin hiçbir yere dokunmadan ve kimseyle temas etmeden yemeklerini yiyebileceklerini ifade eden Turan, masaların kabin şeklinde, sağı, solu ve önünün kapalı olduğunu kaydetti.

Turan, "Müşteriler kabin içine girecek, kabin içinden çiğ köftesini, yemeğini yiyecek ve yedikten sonra bir yere dokunmadan buradan çıkabilecek." dedi.