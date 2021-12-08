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Ekonomi Çiğ köfte üreticileri stokçulara isyan etti: Hammadde bulamıyoruz!
Ekonomi

Çiğ köfte üreticileri stokçulara isyan etti: Hammadde bulamıyoruz!

Stokçuluk Çiğ köfte sektörünü de mağdur etti. Çiğ Köfte Üreticileri Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Orhan Güzelaydın, son dönemde hammadde bulmakta zorluklar yaşandığına dikkat çekerek, sektörde stokçuluk yapıldığını ve bundan sektörün ve dolayısıyla vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 15:02:00 -
Çiğ köfte üreticileri stokçulara isyan etti: Hammadde bulamıyoruz!

Başta gıda ürünlerinde olmak üzere stokçuluk yaptığı tespit edilenlere yönelik cezaların artırılması için çalışmalar devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kritik anlaşmalara imza atılan Katar ziyareti dönüşü stokçular için operasyon sinyali verdi.

Erdoğan, “Stokçuluk bizim dinimizde de haramdır. Bunun adı ihtikardır. Buna fırsat veremeyiz. Kimse yaptığı işle vatandaşımıza zulüm edemez. Vatandaşımıza yaptıkları bu zulümle, oradan kazandıklarıyla helal lokma yediklerini zannetmesinler. Fakir fukaranın hakkını gasp ediyorlar, bunu yiyorlar, buna fırsat vermeyeceğiz. Bunu da bilmelerini istiyorum” dedi.

Yağ, un, şeker hatta otomobilde bile stokçuluk yapıldığı ifade edilirken bir stokçuluk haberi de çiğköften geldi. Çiğ Köfte Üreticileri Derneği (ÇİĞDER) Başkanı Orhan Güzelaydın, son dönemde hammadde bulmakta zorluklar yaşandığına dikkat çekerek, sektörde stokçuluk yapıldığını ve bundan sektörün ve dolayısıyla vatandaşların büyük sıkıntı yaşadığını söyledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da stokçulara yönelik sözlerini desteklediklerini, stokçuların üzerine gidilmesi gerektiğini, uygulanacak cezai müeyyidelerin artması gerektiğini belirten ÇİĞDER Başkanı Orhan Güzelaydın şöyle konuştu:

“Biz çiğ köfte üreticileri olarak yüzde 100 yerli ve milli bir ürün oluşturduk. Ürünümüzün en büyük özelliği lezzetli ve ekonomik olmasıdır. Ama son dönemlerde hem hammadde ürünlerine çok ciddi zam gelmeye başladı hem de temin etmekte zorluklar yaşanmaya başlandı. Bunun en önemli sebeplerinin başında stokçuluk yapıldığını düşünüyoruz ve görüyoruz. Çiğ köftenin ana maddesi olan bulgura yüzde 100, yağ ürünlerine yüzde 200, una yüzde 100 ve ambalaj ürünlerine yüzde 100 oranında fiyat farkı yaşanmıştır. Sürecin bu şekilde ilerlemesi hem insanların satın alma gücüne olumsuz yönde etki edecek hem de en hızlı, en ekonomik olarak ulaştığı çiğ köftenin artık ekonomik olmaktan çıkmasına neden olacaktır.”

Diğer sektörlerde etkilenebilir

“Türkiye genelinde 50 bine yakın esnafın satışını yaptığı, 200 bine yakın çalışanın olduğu bu sektörün gücü hammaddeye gelen üst üste zamlar ve temin edememe sorunu karşısında zayıflamıştır” diyen Orhan Güzelaydın, “Devlet büyüklerimizden ricamız bu fiyat politikalarına, stokçulara karşı bir an önce müdahale etmeleri, fiyatları aşağıya çekmelerini sağlama ve stokçuluğa engel olunmasıdır. Aksi takdirde sadece çiğ köfte sektörü değil birçok sektör büyük bir sorunla karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı.

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