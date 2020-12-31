Çiğ köfte tartışması can aldı! Baba, oğlunu öldürdü

İstanbul'da aile içerisinde yaşanan cinayette baba, kendi oğlunu bıçaklayarak öldürdü. Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Eyüp Sultan'da gerçekleşti. B.U., yaklaşık on yıldır oğlu ile birlikte babasının evinde yaşıyordu. Alkol ve uyarıcı madde bağımlılığıyla savaşan B.U.'nun akşam saatlerinde işten alkollü bir şekilde döndüğü iddia edildi. İş dönüşünde çiğköfte alan genç adam, aile üyelerine dağıtmak istedi. Yeğeni yemeği reddedince ikili arasında tartışma çıktı.

Çiğ köfte tartışması arbedeye döndü

Tartışma şiddeti artınca dede A.U. müdahale etti. Sakinleştirmek için torunu ve oğlunu dışarı çıkarırken mutfaktan bıçak aldı. Dışarı çıktığı esnada yeğenini göremeyen B.U., babasına 'Torununu neden kayırıyorsun?' diyerek çıkıştığı iddia edildi. Baba ve oğul arasındaki konuşma bir anda arbedeye dönüştü.

İddiaya göre B.U. babasına 'Seni öldürürüm, seni vururum' diyerek küfürler etti. Bu esnada B.U., yeğenini gördü ve üzerine saldırmaya başladı. Canını zor kurtaran küçük çocuk koşarak uzaklaştı. Babasıyla olan tartışmasına devam ettiği sırada B.U. babası tarafından bıçak darbesine maruz kaldı.

Kendi oğlunu bıçakladı

Arbede esnasında öfkesine yenik düşen baba, oğlunu bıçakladı. Olayın şokuyla uzaklaşırken çevredeki insanlar 112'i aradı. Ambulans eşliğinde hastaneye kaldırılan genç adam yaşamını yitirdi. Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aile üyelerinin alınan ifadesinde B.U.'nun alkol ve uyarıcı madde bağımlısı olduğunu, sürekli olarak yeğenlerine ve oğluna karşı şiddet uyguladığını, evin huzurunu bozduğu iddia edildi.

Baba A.U., oğlunun kendisine "seni öldüreceğim" dediğini bunun üzerine boğuşma esnasında korunma amaçlı bilinçsizce öldürme kastı olmadığını ifade etti.

Müebbet hapis cezası istemi

Oğlunu bıçaklayan baba A.U., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevinde gönderildi. Savcılık yürütülen soruşturma sonrasında baba A.U. hakkında 'Kasten öldürmek suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Dava önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.