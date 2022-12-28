Çiğ köfte ( Blendırla 10 dakikada) 'Bugün ne pişirsem?' diye soranlara tarif! Nefis, en pratik, en lezzetli tarif

Çiğ Köfte( Blendırla 10 Dakika Da)

Sadece 5,10 dakika, yoğurmadan, çok kolay ve pratik bir şekilde hazırlanan evde etsiz çiğ köfte tarifi karşınızda! Hayalimdeki yemekler ÇİĞ KÖFTE diyenler buyrun...

Çiğ Köfte 10 Dakikada Hazır

Tarifi'nin Malzemeleri

2 su bardağı köftelik bulgur

2 su bardağı sıcak su

1, 5 yemek kaşığı biber salçası

1,5 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 çay bardağı isot

3 tatlı kaşığı pul biber

Yarım çay bardağı nar ekşisi

1 çay bardağı zeytinyağı

1 rendelenmiş soğan

3 diş sarımsak

Yarım limon suyu

1 çay bardağı ceviz(isteğe bağlı)

Yalancı Çiğ Köfte nasıl yapılır? İşte adıma adım yapılışı.

Çiğ Köfte( Blendırla 10 Dakika Da) Tarifi'nin Yapılışı

İlk önce iki su bardağı bulguru iki su bardağı sıcak su ile ıslatıyoruz.

Üzerini kapatıp 15 dakika kadar bulgurun şişmesini bekliyoruz.

Bulgur şiştikten sonra üzerine bir soğanı rendeleyip suyunu sıkıyoruz.

Soğanı ve geriye kalan bütün malzemeleri de ekleyip biraz yoğuruyoruz.

Daha sonra blendırla yaklaşık 7-8 dakika ezmeye başlıyoruz. (blendırı ara ara dinlendirmeyi unutmayın)

İyice ezilip kıvam alınca da elimizle sıkarak şekil veriyoruz.

Eğer vaktiniz varsa üzeri kapalı bir şekilde buzdolabında bir saat kadar dinlendirirseniz çok daha iyi kıvam alacak ve şekillenecektir.

Çiğ köfte nasıl yumuşak olur?

Bulgur, soğan, salça ve et yoğurma kabına alınıp eşit miktarda dağılacak şekilde yoğurulur.

Çiğ Köftenin Faydaları Nelerdir?

Kanserden korur. İçinde bulunan isot sayesinde kansere karşı etkili oluyor.

Kolesterolü düşürür. Yine burada bulunan asıl görevi isot üstleniyor.

Kilo vermeye yardımcı olur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Beyin gelişimini destekler.

Folik asit bakımından güçlüdür.

Robotta Etsiz Kolay Çiğ Köfte Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı çiğ köftelik bulgur

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı domates salçası (biber salçası da olabilir)

1 adet orta boy soğan

1 Türk kahvesi fincanı zeytinyağı

1 Türk kahvesi fincanı isot

1 Türk kahvesi fincanı pul biber (azaltılabilir)

1 çay kaşığı tuz (salçanız tuzsuz ise biraz daha arttırın)

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 adet limonun suyu

Kaliteli çiğ köftenin püf noktaları ile yapılışı...

Robotta Etsiz Kolay Çiğ Köfte Tarifi Nasıl Yapılır?

Öncelikle çiğ köftelik bulgurumuzu sıcak su ile ıslatalım.

10 dakika kadar yumuşaması ve suyunu çekmesi için bekleyelim.

Malzemeleri hazırlayalım, soğanı rendenin küçük tarafı ile rendeleyelim.

Robota çiğköftelik bulguru alalım. Robotunuzun plastik bıçağı var ise onu kullanın ben çok ezilmesin istedim o yüzden onu kullandım tavsiye ederim. Ancak yoksa normal bıçağı ile de yapabilirsiniz.

Üzerine soğan, salça, isot, pul biber, zeytinyağı, 2 yemek kaşığı nar ekşisi ve 1 adet limonun suyunu dökelim.

Tuzunu atalım.

Robotun kapağını kapatalım.

En düşük seviyede çalıştıralım. En az 10 dakika robotumuz çalışacak.

Yavaş yavaş çalıştırmakta fayda var üstteki malzemeleri yavaş yavaş alıyor ki gerçekten yoğrulmuş gibi oluyor.

10 dakika sonra çiğ köftemizin kıvamı son resimdeki gibi olmuşsa hazır demektir.

Robot çiğköfteyi hazırlarken sizde marul, limon, ayran gibi teferruatlarla ilgilenebilirsiniz:)

Servisten önce çiğ köfteyi bir kaba alın.

Şöyle bir elinizle toparladıktan sonra köfte olarak sıkın ve servis tabağına alın.

Lezzetinden bahsetmek istiyorum size. İçinde patates, galeta, yağsız et gibi tutucu bir malzeme kullanmamıza rağmen köfte kıvamı tamdı. Kolay şekil alabiliyor, hazır çiğ köfteler gibi cıvık bir kıvamı da yok üstelik. Tam kıvamında, acısı, ekşisi yerinde. Mutlaka denemelisiniz.