Gündem

Çığ düşen Van-Çatak yolunda 5. gün: Geçişler sadece acil araçlara açık

Çığ düşen Van-Çatak yolunda 5. gün: Geçişler sadece acil araçlara açık

Van-Çatak kara yolu 5 gün önce düşen çığdan dolayı ulaşıma kapanırken, ekiplerin yoğun çalışması sonucu geçici olarak tek şeritli koridor şeklinde ulaşıma açıldı. Sivil araçların geçişine izin verilmeyen güzergâhta yalnızca öncelikli ve acil araçların geçişine izin veriliyor.

Van-Çatak yolu, 5 gün önce düşen çığdan dolayı ulaşıma kapandı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri bölgede yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yol, geçici olarak tek şeritli koridor şeklinde ulaşıma açılarak güzergâhta geçişler yalnızca öncelikli araçlar ile acil durumlar kapsamında kontrollü olarak sağlanıyor.

Van yönünden gelen araçlar, ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Görentaş Jandarma Kontrol Noktası’ndan durdurulurken, Çatak ilçe çıkışında da jandarma ve emniyet ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındı. Diğer araçların ilçe giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor.
Olumsuz hava şartları ve yaşanan riskler nedeniyle Van-Çatak kara yolu 5’inci gününde de trafiğe kapalı olmayı sürdürüyor. İlçede yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle enerji, geçici olarak Pervari bölgesi üzerinden sağlanmaya başlandı.


