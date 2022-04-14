Çiftlikte yangın çıktı! 4 bin tavuk telef oldu
Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu..
Karacabey- Balıkesir kara yolu üzerinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait tavuk çiftliğinde, bugün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda içerisinde 8 bin adet tavuk bulunan kümeslere sıçradı.
4 bin tavuk telef oldu
DHA'nın haberine göre, yangını fark eden çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden toplam 4 itfaiye aracıyla gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.
Karacabey Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 4 bin tavuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.