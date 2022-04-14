  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fahrettin Altun’dan çok önemli açıklamalar Savaşın sona ermesi…

Dünya Bankası'ndan Afgan ekonomisi hakkında açıklama: 'Taliban bunları yapmazsa...'

'Doları olan satsın' diyen ekonomist Mert Başaran uyardı: Paranızı oraya yatırırsanız zarar etmezsiniz

Karamollaoğlu'nun kefil olduğu partinin hali bu!

Ali Rıza Demircan Hoca'nın faiz sözleri sosyal medyayı yıktı geçti

Pakistan sokakları hareketlendi! Halk seçim kararı alınana kadar destek verecek!

O sözleri böyle yorumlandı: Bahçeli, İYİ Partili iki ismi MHP'ye davet etti

Ahmet Özal merak edilen soruya cevap verdi! Cumhur İttifakı'ndan teklif gelirse...

Osmanlı tarihi uzmanı Yunan profesörden canlı yayında tarihi itiraf!

Böyle anne olmaz olsun! Vahşetin ayrıntıları ortaya çıktı!
Yerel Çiftlikte yangın çıktı! 4 bin tavuk telef oldu
Yerel

Çiftlikte yangın çıktı! 4 bin tavuk telef oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan bir çiftlikte çıkan yangında yaklaşık 4 bin tavuk telef oldu..

Yeniakit Publisher
2022-04-14 18:05:00 -
Çiftlikte yangın çıktı! 4 bin tavuk telef oldu

Karacabey- Balıkesir kara yolu üzerinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait tavuk çiftliğinde, bugün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda içerisinde 8 bin adet tavuk bulunan kümeslere sıçradı.

4 bin tavuk telef oldu
DHA'nın haberine göre, yangını fark eden çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden toplam 4 itfaiye aracıyla gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Karacabey Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 4 bin tavuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay