Çiftlikte yangın çıktı! 4 bin tavuk telef oldu

Karacabey- Balıkesir kara yolu üzerinde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait tavuk çiftliğinde, bugün bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler bir anda içerisinde 8 bin adet tavuk bulunan kümeslere sıçradı.

4 bin tavuk telef oldu

DHA'nın haberine göre, yangını fark eden çalışanlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerinden toplam 4 itfaiye aracıyla gelen ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Karacabey Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 4 bin tavuğun öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlattı.