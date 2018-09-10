Çiftlik Bank soruşturmasında sıcak gelişme! Tutuklandı
Yurt dışından gelerek savcılığa teslim olan Çiftlik Bank Finans müdür Koray Hasgül tutuklandı.10 Eylül 2018 Pazartesi 11:37
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Koray Hasgül, gözaltına alındı. Hasgül, soruşturmayı yürüten savcı tarafından, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "Suç örgütüne üye olmak", "Bilişim sistemlerini araç kullanarak dolandırıcılık" suçlarından sorgulandı. Hasgül, sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Hasgül'ün tutuklanmasına karar verdi.
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