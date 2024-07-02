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Gündem Çiftlik Bank davasında yeni gelişme
Gündem

Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-07-02 13:28:00 -
Çiftlik Bank davasında yeni gelişme

'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılandığı Çiftlik Bank ana davasında, dosya mütalaasını hazırlaması için savcıya gönderildi. Mahkeme Aydın kardeşlerin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Fatih Aydın ve Mehmet Aydın cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

"KAYYUM ATANAN ŞİRKETLERİN DEĞERİ MÜŞTEKİLERİN ZARARINI KARŞILAYABİLİR"

Savunma yapan Mehmet Aydın, "Bilirkişi raporuna göre kayyum atanan şirketlerin değeri müştekilerin zararını karşılayabilir. Tam 3 yıldır tutukluyum. Ben yurtdışında özgürce yaşıyordum. Masum olduğum için Türkiye'ye sığındım. Eğer tahliye edilirsem tüm mağdurların zararını mütalaa açıklanmadan önce kendi imkanlarımla gidermek istiyorum. Alınan bilirkişi raporuyla da sabit olmakla dolandırıcılık kastım bulunmamaktadır" dedi. Fatih Aydın ise şirketlerin değerinin mahkeme tarafından tespit edilerek mağdurların zararlarının giderilmesini ve tahliyesini talep etti.

DOSYA MÜTALAA İÇİN SAVCIYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanıklar Mehmet Aydın ve Fatih Aydın'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, mütalaasını hazırlaması için dosyayı duruşma savcısına gönderdi.
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İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 5 farklı iddianame birleştirildi. Davalarda toplam 4 bin 582 kişi müşteki sıfatıyla yer alıyor. Aralarında Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da bulunduğu 20 sanığın 5 ayrı dava için toplamda 86 bin 114'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.

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