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Spor Çifte kupalı şampiyon 3 yıldızın biletini kesti!
Spor

Çifte kupalı şampiyon 3 yıldızın biletini kesti!

Geçtiğimiz sezonu lig ve kupa şampiyonluğu ile taçlandıran Beşiktaş, Ljajic, Lens ve Douglas, önümüzdeki sezonun kadro planlamasından çıkarıldı. Ancak 3 futbolcu takımdan ayrılmak da istemiyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 11:52:00 -
Çifte kupalı şampiyon 3 yıldızın biletini kesti!

Siyah-Beyazlı ekipte; Ljajic, Lens ve Douglas, önümüzdeki sezonun kadro planlamasında yer almıyor. Ancak 3 futbolcu takımdan ayrılmak da istemiyor.

Geçtiğimiz sezonu lig ve kupa şampiyonluğu ile taçlandıran Beşiktaş , önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi de dahil olmak üzere 3 kulvarda mücadele edecek. Siyah-Beyazlılar, bu doğrultuda gelecek sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Transferde çalışmalar sürerken, diğer yandan da gönderilecek isimlerle anlaşılmaya çalışılıyor. Ancak senelik 3 milyon Euro kazanan Adem Ljajic, "Daha iyi bir teklif gelmediği sürece Beşiktaş'tan hiçbir yere gitmem" dedi.

'Kariyerimdeki en iyi sözleşme'

Kulübe katıldığı günden beri vasatı aşamayan, yıllık 1.9 milyon Euro maaşı bulunan Jeremain Lens ise "Kariyerimde yaptığım en iyi sözleşme" yorumunu yaptı. Diğer yandan da yıllık ücreti 800 bin Euro olan, 2 sezonda sadece 7 maçta forma giyen, geçen sezon tek bir dakika bile oynamayan sağ bek Douglas, "Beşiktaş'tan ayrılmam. Burada çok mutluyum" diye konuştu. 3 futbolcunun da 1'er senelik sözleşmesi kalırken, kazandıkları yıllık ücretlerin toplamı ise 5.7 milyon Euro. Beşiktaş Yönetimi bu isimlerle yolları ayırmak için çözüm arıyor.

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